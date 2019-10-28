إيهاب سعيد يكشف أسباب ارتفاع مؤشرات البورصة

تحدث إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، حول ارتفاع مؤشرات البورصة اليوم الإثنين، وتحقيقها 2.2 مليار جنيه.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الحركة العربية تسيطر على البورصة منذ شهرين، وكانت متجهة إلى الارتفاع اليوم، حيث تخطينا أعلى معدل حققناه الأسبوع الماضي وهو 14500".



وأكد أن ما يعيب الأداء بشكل عام، هو انخفاض قيم وأحجام التعاملات بشكل ملحوظ جدًا، وما زالت تتراوح التعاملات إلى 500 و600 مليون جنيه وهذه قيمة متدنية جدًا، ولا تتماشى مع البورصة وما فيها من أسهم وحجم تعامل بين المستثمرين الأجانب والعرب.



وأضاف: "قرار خفض سعر الغاز أثر بشكل إيجابي على شركات الحديد ومواد البناء والسيراميك، وهو ما استفادت منه البورصة بشكل مؤقت، قبل استعادة الحركة العربية السيطرة مرة أخرى".



وأوضح خلال المداخلة، أن ارتفاع قيمة العملة المحلية، من أكثر العوامل المفيدة للبورصة.

