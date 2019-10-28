أستاذ إعلام: قطر تستغل قناة "الجزيرة" لهدم استقرار مصر

قال الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن قناة الجزيرة القطرية تعتمد في نهجها على الكذب، لافتا إلى أن الكذب آفة أي قناة إعلامية لأنه يُفقدها المصداقية.



وأضاف "المرسي" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن قطر على عداء مع النظام المصري، مؤكدا أنها تستغل قناة الجزيرة في محاولة هدم الاستقرار داخل مصر.



وأوضح أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن قناة الجزيرة هي منصة للتضليل الإعلامي ونشر الأكاذيب، كما أنها بوق الإخوان والجماعات الإرهابية لنشر الفوضى وعدم الاستقرار.

