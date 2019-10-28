ملكة «التيك توك ».. نورهان حلمي: غنيت «وداع يا دنيا» من قلبى فوصلت للناس على طول













■ بداية.. مَنْ هى نورهان حلمى؟

■ كيف دعم والدك موهبتك الفنية؟

- أنا عاشقة للتمثيل منذ طفولتى، و«بحب أعيش الدور قوى فى أى موقف»، وكنت أتمنى التحاقى بمعهد السينما، لكن والدتى رفضت، وطالبتنى بحصولى على شهادة جامعية، ومن ثم الاتجاه للتمثيل كما أريد، ولحبى دراسة الإذاعة والتليفزيون قررت الالتحاق بكلية الإعلام، ووالدى دعمنى بشدة وشجعنى على الدخول فى مجال الـ«تيك توك»، خاصة عندما نُشر الفيديو الخاص بأغنية «وداع يا دنيا وداع» لحمو بيكا، ولاقى استحسانًا لدى رواد السوشيال ميديا، إلا أن والدتى تحاول الحفاظ علىّ وعدم ظهورى بشكل مستمر، فهى محافظة لحد كبير، نتيجة وجودها فى المملكة العربية السعودية لوقت كبير.









■ هل كنت تقصدين الانتشار من خلال نشرك الفيديو؟

■ كيف كان شعورك وشعور عائلتك بعد نشر الفيديو؟

- شعرت بسعادة كبيرة جدًا من ردود أفعال الناس، وكانت أسعد أيام حياتى، لأن أهم حاجة حب الناس، أما بالنسبة لوالدى فتباهى بىّ كثيرًا، «ماشى يقول للناس فى الشارع دى بنتى»، وبيشجعنى جدًا، ووالدتى اتبسطت لأنى بحقق حلمى.





■ هل تحبين لقب «ملكة التيك توك»؟

■ ما هوايتك المفضلة بعيدًا عن التمثيل والغناء؟

■ ماذا عن حقيقة إصابتك بالسمنة المفرطة؟

- عندما كنت فى المملكة العربية السعودية وصل وزنى إلى ١٠٥ كيلو، لأن الرياضة هناك كانت ممنوعة، وأنا كنت عاشقة للأكل بكل أنواعه، وأصبحت ٥٢ كيلو بعد إجرائى عملية تكميم، وتخلصت من السمنة التى كانت تُشكل أكبر عائق فى حياتى، قبل نزولى لمصر والتحاقى بكلية الإعلام.









■ ماذا عن عدد الحسابات الشخصية الكثيرة لك عبر «فيسبوك».. والـ«تيك توك»؟

■ هل تلقيت أى عروض للدخول لعالم الفن؟

- فى الحقيقة جالى منتج للدخول فى أحد الأعمال الفنية لكن «محصلش نصيب»، كما أننى ظهرت فى عدد من البرامج التليفزيونية، وحصلت على عروض عديدة من أجل الظهور فى البرامج التليفزيونية الأخرى، لكننى رفضت «علشان محرقش نفسى».





■ مَنْ هو الممثل المفضل لديكِ؟

■ ومَنْ منهم تودين العمل معه.. ولماذا؟

■ أخيرًا.. ماذا عن طموحاتك المستقبلية؟









لم يكن فى مخيلتها يومًا أن تصبح أشهر ملوك «التيك توك»، الشبكة الاجتماعية الرائدة لمقاطع الفيديو الموسيقية، بعد تقديمها أغنية «وداع يا دنيا وداع» بتلقائية شديدة.هى «نورهان حلمى»، الفتاة العشرينية، التى أصبحت محط أنظار الجميع من خلال الفيديوهات التى تبثها عبر صفحتها الشخصية.«نورهان» تعشق التمثيل منذ صغرها، خاصة الكوميدى منه، لكن الفرصة لم تتح أمامها، حتى جاءتها فرصة الظهور مصادفة عبر «وداع يا دنيا وداع».«الدستور» التقتها للحديث معها عن العديد من أسرار حياتها، وخططها المستقبلية، وعن فرصة دخولها المجال الفنى والتمثيل.- أنا طالبة فى الفرقة الثالثة بكلية الإعلام، تخصص إذاعة وتليفزيون، فى الجامعة الحديثة بالمقطم، وأنتمى لعائلة مكونة من ٥ أفراد، فلدى شقيق حاصل على بكالوريوس صيدلة جامعة «future»، وشقيقة حاصلة على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس، ووالدتى تعمل استشارية تخدير بمستشفى المطرية، أما بالنسبة لوالدى فهو مدير عام بجامعة عين شمس، وعائلتى تُقدر موهبتى كثيرًا، خاصة والدى.- لا، لم أقصد هذا على الإطلاق، «أنا على طول باغنى وبحب أسمع أغانى كل يوم وكل خروجة»، ولم أكن أقصد ولم أضع فى الاعتبار يومًا أن يحدث كل هذا، «ودايمًا بسجل أغانى، اللى هو عادى، لكن شعورى صادق فى الأغنية دى، يعنى كنت بغنيها من قلبى يعنى وكدا، وحبيت كلماتها وبغنيها عادى فوصلت للناس على طول، أصل اللى من القلب بيوصل للقلب»، وحصلت الضجة عن طريق صحابى وعبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشر الفيديو عبر «الواتس»، وأصحاب صحابى وقرايبهم خدوا الفيديو ونشروه عندهم، ولقيت بيدجات بتنشر الفيديو، واستغربت، وزاد الموضوع لحد ما لقيت فجأة الأغنية وقت ما سمعتها كانت مليون مشاهدة، بعد نشر الفيديو وصل عدد المشاهدات لعشرين مليونًا.- لا، لا أحب الألقاب، فأنا شخصية عادية، وأحب أن ينادى علىّ الناس باسمى دون ألقاب.- أفضل كثيرًا رياضة السباحة.- «أنا أصلًا معنديش أى أكونت على التيك توك ولا لى أى بيدج غير واحدة بس، وتعملت لما لاقيت ضجة كبيرة، إن ناس مصدقة حوار (مارو) والبيدج الفيك، اللى هو عامله، فزهقت وكان لازم أعمل بيدج، بس مش نيتى أكسب فلوس ولا أى حاجة، لكن كان لازم يكون موجود حاجة تخصنى».- أنا عاشقة للفنان محمد رمضان، وتامر حسنى، وأحمد حلمى، وياسمين عبدالعزيز.- أتمنى العمل مع الفنان أحمد حلمى، وياسمين عبدالعزيز، ومى عزالدين؛ لأن التمثيل معهم سيكون على طبيعته كثيرًا، وتلقائى دون تكليف.- أنا نفسى أمثل جدًا، وهذا هو هدفى خلال الفترة المقبلة، من خلال حصولى على ورش تمثيل مع مخرجين، أشهرهم محمد حجاج، وخالد جلال، كما أننى أود أن أصنع عالمًا خاصًا بىّ فى الـ«تيك توك»، ولا أكون شبيهة بمَن هم على الساحة فى الوقت الحالى، وهذا بالفعل ما أحاول صنعه منذ أن دخلت هذا العالم.