أعلن عز راشد نقيب محامي المنيا، انتهاء أزمة محامي المنيا مع جنح مركز ديرمواس، بعد تواصل النقيب العام سامح عاشور مع المستشار أشرف العقيل رئيس محكمة المنيا الابتدائية، ومحامي مركز ديرمواس.



وأضاف عز، أنه تم وقف العمل بالقرار السابق صدوره من النقابة الفرعية، بعدم الحضور أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنح مركز ديرمواس، التي تعقد يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.



وتقدم عدد من محام ديرمواس بشكوى يوضحون فيها تضررهم من الحضور أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنح مركز ديرمواس، نظرا لعدم تلبية طلباتهم التي أبدوها في الجلسات السابقة، ولم تحقق صدور أحكام دون سماع مرافعة المحامين، وعدم تحقيق دفوعهم ودفاعهم.