موسى مصطفى موسى: قناة الأزهر يجب أن ترد على الشائعات والأكاذيب

قال موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد وتحالف الأحزاب المصرية، إن الأزهر الشريف عندما يطلق قناة تلفزيونية يكون مهمتها تفسير وشرح الأحاديث الشريفة، وكافة آيات القرأن بالطريقة الصحيحة لوسطية الإسلام سيكون لها مردود قوي، ويجب أن ترد على الشائعات والأكاذيب.



وأضاف موسى في تصريحات لـ"الدستور": "يجب أن تحتوي القناة على برامج متنوعة ليكون هناك مشاهدين، ودور القنوات الحالية مهم جدًا لتجديد الخطاب الديني".