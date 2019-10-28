محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها المركزي

تفقد محافظ القليوبية، ترافقه لجنة من وزارة الصحة، مستشفى قها المركزي الجاري إنشاؤه بتكلفة 80 مليون جنيه لخدمة أهالي مدينة قها وطوخ؛ للوقوف على اللمسات النهائية وتلافي الملاحظات البسيطة تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.



وأكد المحافظ، اليوم الإثنين، أنه تم التعاقد مع الطاقم الطبي من مستشفيات الجامعة، لتشغيل المستشفى، والتأكيد على وجود قسم متكامل للمخ والأعصاب لاستقبال الحوادث على الطريق الزراعي، مضيفا أن المستشفى يتكون من 108 أسرّة و7 أقسام عناية مركزة و12 حضّانة و11 وحدة غسيل كلوي و3 عمليات، بالإضافة إلى إنشاء بعض المباني الخدمية؛ مثل مبنى المشرحة ومبنى النفايات وخزان المياه وغرف الطلمبات ومبنى الكهرباء والأسوار.



من ناحية أخرى، تفقد المحافظ إنشاءات المركز التكنولوجي الجاري إنشاؤه بمدينة قها لخدمة المواطنين بنظام الشباك الواحد ضمن خطة المحافظة لتغطية كل مجالس المدن بالمراكز التكنولوجية للتسهيل على المواطنين في إنهاء التراخيص التي يحتاجون إليها.



وأكد محافظ القليوبية، خلال تفقده المبنى، أنه سيتم تجهيز المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمختلف الأجهزة لتلقي الشكاوى المختلفة وهو ما سيسهم في العمل على تلبية مختلف الطلبات وتقديم الخدمات بشكل أفضل وسريع ودقيق مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار.