800 جنيه منحة المولد النبوى للعاملين بجامعة الأزهر

صدق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على صرف مكافأة مالية قدرها ٨٠٠ جنيه للعاملين في جامعة الأزهر بالقاهرة وفروعها بالأقاليم، بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وأوضح مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، أن المكافاة تأتي في إطار دعم العاملين بالجامعة مع حلول الذكرى السنوية العطرة لمولد خير الأنام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، داعيا الله أن يعيده على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والخير والازدهار.



وأضاف أمين عام الجامعة في بيان للمركز الإعلامي بالجامعة اليوم، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بهدف التيسير على العاملين، وإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، في هذه المناسبة الجليلة، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة.