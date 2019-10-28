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محافظات

شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة في حادث "كمسري طنطا"

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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كشف محمد صابر إبراهيم، أحد شهود العيان على واقعة إجبار رئيس القطار المتجه من الإسكندرية إلى مدينة طنطا، على نزول شابين أثناء سير القطار لعدم قيامهما بدفع الأجرة، أنه شاهد رئيس القطار، في مشادة بينه وبين شابين لعدم دفعهما الأجرة.

وأضاف في تصريح لـ"الدستور"، أن المشادة وصلت إلى طلب رئيس القطار بطاقة الشابين وأن لا ينزلا وفتح باب القطار، ما أدى إلى نزول الشابين أثناء سير القطار، فلقى أحدهما مصرعه وأصيب الآخر.

وأضاف أنه تم التواصل مع رئيس مباحث طنطا تليفونيا، والذي أكد على وفاة شاب وإصابة آخر، واستكملت الرحلة، وبعد الوصول إلى القاهرة أفدنا بأقوالنا وتعطل القطار حوالي 45 دقيقة.

فيما قال محمد خميس، تاجر ملابس من إسكندرية، والذي كان في طريقه فجر اليوم من مسقط رأسه بالإسكندرية وسط مجموعة من أصدقائه كانوا ضمن ركاب عربة 4 بالقطار vip المكيف رقم 934 من الإسكندرية- الأقصر، إن الواقعة كانت بعد الخروج من محطة قطار طنطا بـ5 دقائق تقريبًا، حيث تواجد الكمسري كالعادة وكان الشابان في نهاية العربة وعندما وصل الكمسري لهما طلب منهما تذاكر فأخبراه بأنهما باعة جائلين وليس لديهما ما يدفعانه، فطلب منهما بطاقاتهما الشخصية، فرفضا إبرازها، فما كان منه إلا أن فتح الباب وطالبهما بالقفز أو الدفع أو إبراز البطاقات، وبعد مداولات كثيرة قفز الشاب الأول رغم سرعة القطار المتوسطة، والشاب الآخر حين قفز تعلق بالقطار وفشل في القفز ليسقط تحت عجلاته وكان وزنه أثقل من الشاب الأول.

ويكمل شاهد عيان حديثه لـ"الدستور"، تدخل جميع أفراد القطار لدى الكمسري ورئيس القطار الذي كان متواجدا في نفس العربة رقم (٤)، وطلبنا منه فقط أن نطمئن عليهما ونسعفهما إذا كانا قد أصيبا، وبالفعل اتصل رئيس القطار بأحد زملائه فى المحطة وطمأننا أنهما بخير، وقال بالحرف الواحد "زي الفل وبيتنططوا هناك"، حتى وصلنا محطة القاهرة وهي المحطة التالية لطنطا فوجدنا في استقبالنا ضباط وأفراد للتحقيق على باب 4 وتحفظوا على رئيس القطار والكمسرى، وبدأوا في أخذ أقوالنا داخل القطار حتى محطة الجيزة، ثم تركونا بعدما أخبرونا أن أحد الشابين مصاب والآخر قد توفي.

وتلقى اللواء خالد موسي مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارا من العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، ببلاغ ركاب القطار القادم من الإسكندرية إلى مدينة طنطا بقيام كمسرى القطار ويدعي (م. ه) بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهم وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا للتحقيق.
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