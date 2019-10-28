ربة منزل مريضة نفسيًا تذبح طفلتها بالقليوبية

شهدت قرية سندنهور بمركز بنها بالقليوبية، حادثًا مأساويًا، حيث لقيت طفلة عمرها عام ونصف العام، مصرعها، إثر قيام والدتها المريضة نفسيًا بإصابتها بجرح في الرقبة دون وعي منها.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث.



تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مستشفى بنها الجامعي بوصول جثة الطفلة "سما. ع. ك"، متوفية إثر جرح ذبحي بالرقبة.



وانتقلت أجهزة البحث الجنائي بالمديرية، وتبين أن الطفلة من قرية كفر فرسيس، وأنها كانت متواجدة بصحبة والدتها في منزل أسرة الأم بقرية سندنهور وقت الحادث.



وكشفت التحريات الأولية عن أن الأم تُعاني من مرض نفسي، وأنها من قامت بإصابة ابنتها بجرح ذبحي في الرقبة أدى لوفاتها في الحال نتيجة مرورها بحالة عصبية بسبب المرض النفسي.