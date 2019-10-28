شرطة فرنسا تكشف تفاصيل جديدة في حادث إطلاق نار على مسجد

أكد مصدر في الشرطة الفرنسية، مساء اليوم، أن منفذ حادث إطلاق النار على أحد المساجد كانت لديه اتصالات مع اليمين المتطرف ويبلغ من العمر 84 عاما.



وأفادت مصادر فرنسية في وقت سابق اليوم بإصابة شخصين جراء إطلاق النار على مسجد جنوب غرب فرنسا لكن أوقفت السلطات المشتبه به.



وسبق أن وقع حادث إطلاق نار أمام مسجد في شمال غرب فرنسا في يوليو الماضي أسفر عن إصابة شخصين، فيما عثرت الشرطة وقتها على المشتبه في إطلاقه النار إثر إقدامه على الانتحار.



وفتحت السلطات المختصة بالإرهاب وقتها تحقيقا في الحادث، فيما لم تعلن عن تفاصيل نهائية بشأن الهجوم في ظل تصاعد الإسلاموفوبيا في فرنسا.