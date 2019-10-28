تفاصيل جديدة عن إرغام كمسرى شابين على القفز من قطار

كشف مراسل "إم بي سي مصر"، تفاصيلًا جديدة، عن حادث إرغام كمسري شابين على القفز من قطار، وذلك نقلًا عن شهود عيان.



وقال المراسل في مداخلة لبرنامج "حديث المساء"، إن الكمسري خيّر الشابين، بين تسليمهما للشرطة والقفز من القطار، فاختارا أن يقفزا من القطار، أثناء تهدئة القطار لمروره بمزلقان فيه عطل، مردفًا: "المسئولية القانونية لرئيس القطار".



كان مصدر في هيئة السكة الحديد، قد أكد أنه من المفترض مرور كمسري القطار على الركاب، والتأكد من توافر التذاكر لديهم، وفي حال وجود فرد داخل القطار وليست لديه تذكرة؛ يتم تسليمه في المحطة التالية لدى الشرطة، لتحرير محضر والتعامل معه على الفور.



وأدى تخيير الكمسري الشابين إلى القفز، فى وفاة أحدهما، وإصابة الآخر بكسور.

