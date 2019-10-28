الغربية: لجنة لحصر خسائر مزارعي كفر سليمان جراء الأمطار

أكد عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، إنه تم تشكيل لجنة من الإدارة الزراعية وجهاز حماية النيل؛ لحصر الخسائر التي أصيب بها المزارعون بقرية كفر سليمان، نتيجة الأمطار وارتفاع منسوب مياه النيل، على أن يتم عرض نتيجة ما توصلت إليه اللجنة على محافظ الغربية.



كان المئات من أهالى قرية منشأة سليمان التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، استغاثوا بالمسئولين بالإدارة الزراعية بكفر الزيات وإدارة حماية نهر النيل بسبب غرق الأراضي الزراعية، وتلف المحصول بجميع الأراضى.



وأوضح مدير الإدارة الزراعية بكفر الزيات في تقريره لرئيس المدينة، أن ارتفاع منسوب مياه نهر النيل أدى إلى غرق أراضى طرح النهر، مضيفا: أن المزارعين تتعامل مع الإدارة الزراعية بموجب خطاب حماية للنيل بالمساحة العينة، وذلك لصرف مستلزمات الإنتاج.



وأضاف أن اللجنة حصرت الخسائر والأراضى التى تسبب ارتفاع منسوب النيل في غرقها، وتبين أنها قد بلغت 164 فدانا زراعية تابعا للإصلاح الزراعى طرح النهر، وأنه قد تم العرض على وكيل الوزارة للعرض على اللواء هشام السعيد محافظ الغربية.