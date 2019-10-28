الجندي مشيدًا بهيئة الأرصاد المصرية: "كلامها صح أمام وكالة ناسا"

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل الجهات الأجنبية من وكالة ناسا وواشنطن بوست، أثارت الرعب والفزع بين الناس بشأن ما بثته حول تعرض مصر لإعصار.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلّهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن رجال هيئة الأرصاد الجوية المصرية ثبت صحة توقعاتهم، لافتا إلى سخريتهم مما أثير حول الإعصار، لدرجة أنهم أطلقوا عليه اسم "إعصار حمادة".



