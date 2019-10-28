ضبط 2 طن حلوى غير صالحة للاستهلاك بالغربية

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، من ضبط صاحب مصنع حلوى بحوزته كمية كبيرة من الحلوى غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



تلقي اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد بشن حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية أسفرت عن ضبط المدعو "ح. م. س، 56 سنة"، صاحب مصنع حلوى بدائرة مركز قطور لقيامه بجلب كميات كبيرة من الحلوى غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإعادة تصنيعها تمهيدًا لبيعها للجمهور، ونظرا لما تشكله تلك الجريمة من خطورة بالغة على صحة المواطنين فقد تشكلت حملة واستهدفت المصنع وتم ضبط 2.115 طن حلوى غير صالحة عبارة عن 1.075 طن كسر حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي و1.040 طن حلوى منتج نهائي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



تم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.