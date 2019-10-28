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محافظات

جامعة الطفل بسوهاج تشارك في معرض القاهرة الدولي للابتكار

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:17 م
جامعة الطفل بسوهاج
جامعة الطفل بسوهاج
محمود عبد العال
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شاركت جامعة الطفل بجامعة سوهاج، في فعاليات معرض مصر الدولي السادس للابتكار، والذي نظمته أكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، علي مدار يومين بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن اهتمام الأكاديمية بتنظيم المعرض بشكل سنوي يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمبتكرين والباحثين في مصر، كما يعد إحدي الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي، ليفتح آفاقًا جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق مشروعاتهم بطريقة فاعلة واحترافية ومباشرة، إضافة إلى ذلك الاهتمام بدعم الابتكار لدى النشء وتأسيس بيئة داعمة للابتكار والإبداع بداية من رياض الأطفال، مروراََ بالمراحل التعليمية المختلفة.

وأوضح الدكتور محمد حشمت مدير البوابة الإلكترونية ومنسق جامعة الطفل، أن الفعاليات شارك بها أكثر من ١٠٠٠ عارض بأفكار وابتكارات مميزة، كما ضم المعرض هذا العام جناحًا متميزًا للطفل المبتكر، شارك به ٥٠ طفلًا من جامعات الطفل علي مستوي الجمهورية، مشيرًا إلى مشاركة الجامعة متمثلة في الطالب بافلي بيتر عادل، والطالبة جولي بيتر عادل بمشروع عن "الزراعة الأحيومائية".
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