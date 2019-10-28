ضبط 3 أشخاص بتهم السمسرة لتسهيل استخراج تراخيص مركبات بالغربية

تمكن فرع البحث الجنائى لمدينتى السنطة وزفتى بمحافظة الغربية، بالتعاون مع وحدة مباحث مرور زفتى والسنطة من ضبط ٣ أشخاص قاموا بتحصيل مبالغ مالية من بعض المواطنين، مقابل تسهيل إجراءات الترخيص للمركبات الخاصة بهم.



كان اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، قد تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية يفيد بتمكن الرائد أحمد الديب رئيس وحدة مباحث مرور زفتى والسنطة من ضبط عدد من الأشخاص المترددين على وحدة مرور زفتى؛ لحصولهم على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى تسهيل عملية ترخيصهم للمركبات خاصتهم.



وتم ضبط كل من "أحمد. ص. الـ، عاطل"، ومقيم نهطاى زفتى لممارسته أعمال السمسرة والتحصل من المواطنين على مبالغ مالية مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وبالكشف عليه تبين أنه مطلوب فى عدد ٢ قضية إيصال أمانة والصادر الحكم فيها ٤ سنوات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ١١٧٢٤ جنح قسم زفتى لسنة ٢٠١٩، كما تم ضبط "نادر. م. ه. خ، طالب"، ومقيم بشارع الجيش زفتى لممارسته أعمال السمسرة والتحصل من المواطنين على مبالغ مالية مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.



وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ٣٠٤٠ إدارى قسم زفتى لسنة ٢٠١٩.



كما تم ضبط "م. ص. أ. م"، دبلوم تجارة، ومقيم كفر الدغايدة زفتى لممارسته أعمال السمسرة، والتحصل من المواطنين على مبالغ مالية مقابل إنهاء الإجراءات الترخيصية لهم.



تحرر عن الواقعة المحضر رقم ٣٠٤١ إدارى قسم زفتى لسنة ٢٠١٩ وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم.