مسئول أممي: نأمل أن تسمع سلطة لبنان صرخات المواطنين

دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، السلطة السياسية اللبنانية إلى الإصغاء للمواطنين والتجاوب مع صرختهم، مشيرا إلى أن اللبنانيين يتظاهرون بأعداد كبيرة.



جاء ذلك خلال استقبال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، اليوم، للمنسق الأممي في الصرح البطريركي في (بكركي)، واستعرض الجانبان الأوضاع العامة في لبنان في ضوء التظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد.



وأعرب المنسق الأممي عن تقديره للرسائل والتصريحات التي يطلقها بطريرك الموارنة، والدعوات التي يوجهها إلى المسئولين اللبنانيين والشعب بضرورة الإصغاء المتبادل، واصفا إياه بأنه "أحد أهم قادة الرأي في البلاد".



وقال: "نرجو أن يكون حديث البطريرك الراعي بمثابة توجيه للسلطة، لكي تصغي إلى الناس وتتجاوب مع صرختهم التي تبحث عن الاحترام وتأمين مستقبل زاهر لهم في هذا البلد".



وأعلن المنسق العام للأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يتابع الأوضاع في لبنان ودور الرئيس ميشال عون في معالجتها.



وأعرب كوبيتش خلال اللقاء "عن متابعة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش للأوضاع في لبنان ودور رئيس الجمهورية في المحافظة على السلم والاستقرار، والسبل الآيلة إلى معالجة الأوضاع المستجدة".



من جهته شرح الوزير جريصاتي "وجهة النظر الرئاسية حيال ما يجري".