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عالم

الجهيناوي: تونس وألمانيا ليست لهما أجندة سياسية في ليبيا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:14 م
وزير الشؤون الخارجية
وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي
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بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع نظيره الألماني هايكو ماس، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الوضع في ليبيا.

وأكد الجهيناوي - وفقًا لبيان وزارة الخارجية التونسية اليوم، عمق العلاقات الثنائية التونسية الألمانية وتميزها، لافتًا إلى أن ألمانيا قدمت مساعدات لتونس في مجالات مختلفة منها إرساء الديمقراطية، وتوطيد أركان دولة القانون، ومكافحة الفساد، والنهوض بالمرأة والتشغيل والتنمية والسياحة، إلى جانب تمويل مشروع المراقبة الإلكترونية للحدود وتوفير وظائف لحاملي الشهادات العليا.

ودعا وزير الخارجية التونسي، ألمانيا إلى دعم بلاده التي تعمل على إنجاح مساريها السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى تطلع تونس إلى دعم أوروبي يتجاوز أطر الدعم التقليدي القائم في إطار سياسية الجوار الأوروبية، ويمكن من الانتقال إلى مستوى الشراكة المتميزة القائمة على برامج وتصورات جديدة ومبتكرة.

وأكد الجهيناوي أهمية تفعيل المبادرات الرامية إلى دعم التعاون في مجالي الحوكمة ومكافحة الفساد في إطار الاتفاقات المبرمة بين البلدين، لاسيما من خلال مشروعات إصلاح القطاع المصرفي والمالي وإصلاح الإدارة.

وحول الاتصالات التي تجريها ألمانيا استعدادًا لعقد مؤتمر حول الأزمة في ليبيا قبل نهاية العام الجاري في برلين، قال الجهيناوي: "إن تونس يجب أن تكون طرفًا في أي جهد أو أية مبادرة للتسوية، بالنظر إلى علاقة الجوار الوثيقة التي تجمع البلدين، والتأثير المباشر للأزمة في هذا البلد الشقيق على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية بتونس".

وأضاف: "أن التوصل إلى حل سياسي يبقى بيد الليبيين دون غيرهم في إطار حوار ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وبالاستناد إلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015، كإطار مرجعي لأية تسوية للأزمة الليبية".

وأكد وزير الشئون الخارجية التونسي، أن بلاده وألمانيا ليست لهما أجندة سياسية فيما يتصل بالملف الليبي سوى تحقيق السلام.

وقال الجهيناوي إن دور تونس وألمانيا يقتصر على مساعدة المجموعة الدولية على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية ينطلق من الليبيين وحدهم، ولا يمكن لألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا أو تونس سوى المساهمة في دفع الليبيين نحو إيجاد حل ليبي.

من جهته، أكد الوزير الألماني أن جميع المبادرات التي تمحورت حول الشأن الليبي لم تتوصل إلى إيجاد حلول، لافتا إلى أن تونس ستضطلع بدور هام في إطار النهج السياسي، لتحقيق السلم الدائم بهذا البلد المجاور لها.

وأضاف أن ألمانيا تنتهج نسقا تدريجيا في مبادرتها لحلحلة الأزمة الليبية، وستعمل على توفير الشروط التي ستؤمن التوصل إلى حل سياسي، وذلك عبر جمع الأطراف الليبية المسلحة وتحييد القوى المتدخلة في ليبيا.
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