تحطيم الدول وهدم الأنظمة.. الجندي يكشف أهداف جماعات الإسلام السياسي

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أكبر مشكلة يواجهها الناس هي عدم استيعاب التطورات التي طرأت على الفقه والشريعة نتيجة نشأة ما يسمى بالدولة.. لافتا إلى أن البعض لا يزال يعيش خارج إطار الدولة.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن البعض يفتي خارج نظام ومصلحة الدولة.



وأوضح أن الدولة أصبحت العدو عند جماعات الإسلام السياسي والأجندات السياسية المعروفة، مشيرا إلى أن كل تركيزهم ما يسمى بـ"الجحيم العربي" في تحطيم الدول وتكسيرها.



وتابع: تحطيم الدول وهدم الأنظمة وتفكيك المجتمعات ونشر الفتن وإراقة الدماء وتثوير الحركة الشعبية في المجتمعات كلها أهداف مكشوفة لجماعات الإسلام السياسي.. مؤكدا أن مصر تجاوزتها بأقل الخسائر، حيث تم تداركها من خلال تضامن الشعب بجميع أطيافه.

