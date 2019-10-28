روسيا والصين تناقشان نزاعات الشرق الأوسط وإفريقيا

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، اليوم، مع السفير الصيني في موسكو، تشانج هانهوى، قضايا حل النزاعات في الشرق الأوسط وإفريقيا.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، جرى تبادل للآراء حول الجوانب الرئيسية لجدول الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا، مع التركيز على مهمة تعزيز التسوية السياسية للأزمات وحالات الصراع في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.



وفي الوقت نفسه، جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على استمرار الحوار النشط القائم على الثقة والتفاعل العملي بين موسكو وبكين بشأن القضايا الإقليمية.