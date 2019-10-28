تمثال جنكيز خان مزار سياحي عالمي في منغوليا

يعد تمثال جنكيز خان أحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها قطاع السياحة في منغوليا، إذ يجذب سنويا ملايين السياح من كل أنحاء العالم، وأوضح تقرير بثته قناة الغد، أن ارتفاع التمثال يبلغ 45 مترا ويقع في مقاطعة توف إيماج المنغولية.



وتابع تقرير الغد، أن التمثال مصنوع من 250 طنا من الفولاذ، وبلغت تكلفة تشييده 3.7 مليون يورو، مشيرا إلى أن المنغوليين شيدوا تمثال جنكيز خان لأنهم يعتبرونه بطلًا جعل من بلادهم إمبراطورية ضخمة، هذا رغم اشتهاره بالهمجية وجرائم الحرب، وقتل ما لا يقل عن 40 مليون شخص خلال حملاته العسكرية لتأسيس منغوليا.



ويوجد في قاعدة التمثال متحف ومتاجر لبيع التذاكر وأيضا مطعم.



