اليوم.. "القومى لثقافة الطفل" يحتفل بالذكرى الـ 46 لطه حسين

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بإحياء الذكرى السادسة والأربعين لرحيل عميد الأدب العربي "طه حسين"، وذلك بالتعاون بين المجلس اﻷعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور.



وتأتي الاحتفالية من خلال زيارة طلاب وطالبات المدارس من الجيزة والقاهرة لمتحف طه حسين، حيث تبدأ اﻻحتفالية بدايةً من اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر إلى الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019، من الساعة 9 صباحًا إلى 2 ظهرًا بمقر متحف طه حسين.



يحضر الاحتفالية كل من الفنان الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، ودكتور محمد عبد الغني مدير عام متحف طه حسين.



ويتضمن البرنامج جولة للتلاميذ بالمتحف، وورش فنية في عدة مجاﻻت، وورش حكي عن حياة طه حسين، كما يقيم المركز معرضًا لإصداراته على هامش الاحتفال، ويهدي التلاميذ نسخًا مجانية من إصداراته المتنوعة في القصة، والشعر، والرواية، وسلسلة الرموز، ومختصر تاريخ مصر.