الأنبا أنجيلوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة الشهيد جاورجيوس

ترأس الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، اليوم الاثنين، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيد جاورجيوس بأبي طاقية بشبرا.



ويأتي ترأسه لصلاة القداس الإلهي بالتزامن مع تذكار رحيل القمص بولس سليمان راعي الكنيسة.



وأثناء القداس قام نيافته بتدشين بعض أواني المذبح، وعقبه ألقى عظة عن: "ماذا صنعت الخطية فى البشرية".



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في نوفمبر المقبل، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالهم الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.