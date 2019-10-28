ضبط ربع طن حشيش بقيمة 20 مليون جنيه داخل شحنة تفاح (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، على موقع الفيسبوك، فيديو لتفاصيل ولحظة إحباط محاولة جلب قرابة ربع طن لمخدر الحشيش داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن إحدى السفن التجارية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد لصالح "إحدى شركات الاستيراد والتصدير كائنة بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد" ومشمولها المستندي فاكهة "تفاح"، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني– الأمن العام"، والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية.



-تم ضبط الحاوية المشار إليها في حضور (مستخلص جمركي – مقيم بدائرة قسم شرطة العرب ببورسعيد)، وأسفر تفتيش الحاوية عن ضبط (1251) كتلة مختلفة الأشكال والأحجام لمخدر الحشيش الخام بلغ وزنها (248 كيلو جراما).



-بتكثيف الجهود وجمع المعلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن الشرقية.. أمكن تحديد عناصر التشكيل (شخصان "يحمل كلٌ منهما جنسية دولة عربية" – أحدهما مقيم بالخارج، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية)، وأضافت التحريات قيام المتهم "المتواجد بالخارج" بإعداد المواد المخدرة وإخفائها داخل الحاوية ليقوم الآخر باستلامها عقب إنهاء الإجراءات الجمركية تمهيدًا لترويجها على عملائه بالبلاد.



-عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم الثانى حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (3 آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة)، قدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالي (20،000،000 – عشرون مليون جنيه).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

