القائد العام البحريني يبحث مع سفير اليابان التعاون المشترك

بحث المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين مع هيديكي إيتو سفير اليابان بالمنامة، اليوم، عددًا من المواضيع التي تعزز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق المشترك القائم بين البلدين الصديقين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال استقبال القائد العام لقوة دفاع البحرين، سفير اليابان بالمنامة، يرافقه العقيد بحري Seijilkubo قائد السفينة (Minesweeper Division3)، وذلك بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شئون الدفاع.