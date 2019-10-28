نكشف المعلومات الأولية عن قتيل القطار

شهدت محطة دفرة التابعة لمدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، حادثًا أليمًا، حيث قفز شابان من القطار مكرهين أثناء سيره ممن أودى بحياة أحدهما.



وتكشف "الدستور" ملابسات حادث القطار والتي جاءت على النحو التالي:



أثناء قيام شابين باستقلال قطار 934 القادم من الإسكندرية والمتوجه إلى الأقصر، أحدهما يدعى "محمد عيد خيري" وشهرته "كباكة" وبصحبته صديقه، لم تكن لديهما تذكرتا القطار، قام رئيس القطار بإجبارهما على النزول من القطار أثناء سيره، وذلك في تمام الساعة الـ12 ظهرًا، ولم تكن سرعة القطار قد تجاوزت حينها الـ100 كيلو في الساعة، الأمر الذي أودى بحياة أحد الشابين وأدت إلى بتر ساق الآخر.