الدقهلية: انضمام 5 سيارات جديدة لمنظومة النظافة

عقد محافظ الدقهلية اجتماعا مع مسئولي الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بحضور الدكتور أيمن مختار، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمرو عصمت والعميد ياسر حرحش.



واستعرض المحافظ مع مسئولي الشركة تطور الأعمال الجارية في تطوير شبكة الصرف الصحي بمدينة بلقاس، وإحلال وتجديد الصرف الصحي بالسنبلاوين، كما استعرض معهم دراسة تطوير سوق السمك بالسنبلاوين وتطوير منطقة مستطيل سوق ستوته والسيد سليم بالمنصورة.



وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة سرعة البدء في إنشاء عمارات الإيواء التسع 7 منها بالطريق الدائري الجامعة بجوار محطة الصرف الصحي واثنتان بمنطقة المجزر بدعم صندوق تطوير العشوائيات والذي يوفر الدعم المادي للمشروع.



حضر الاجتماع المهندسان خالد مصطفى، وحازم العوضي من الشركة الوطنية للمقاولات، والمحاسب محمد عبدالباقي مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والمحاسب السيد خيوة، مراقب عام الحسابات بالمحافظة، وأحمد عبدالسميع، رئيس حي غرب المنصورة، والمهندسة سهير نعيم، وكيل وزارة الإسكان، وعمرو سمير، نائب رئيس مدينة بلقاس.



كما أعلن محافظ الدقهلية، عن دخول 5 سيارات جديدة لتنضم لمنظومة النظافة بحي غرب المنصورة بتكلفة بلغت 4 ملايين و650 ألف جنيه.



وشدد محافظ الدقهلية على أحمد عبدالسميع، رئيس حي غرب المنصورة، بضرورة إجراء الصيانة الدورية للسيارات والحفاظ عليها، وعقب: "مش كل يوم هنجيب عربيات وتتكهن".



وأكد المحافظ أنه لا يتوانى في سبيل توفير كافة احتياجات المراكز والمدن والأحياء بشرط تعظيم الاستفادة من الموارد التي تضاف إلى منظومة العمل في مختلف القطاعات والمجالات بالمحافظة لتنعكس على مستوى الأداء لصالح جودة الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.



وشدد على ضرورة أن يتم رفع صناديق القمامة وتفريغها داخل السيارة آليا دون تدخل العمال في مرحلة رفع الصناديق من الأرض، وأوضح أن دخول هذه السيارات لتنضم إلى منظومة النظافة يأتي في إطار تطوير الأداء والوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي للمنظومة من المعدات والسيارات.