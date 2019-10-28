حملة موسعة لرفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات بالبساتين

شنت أحياء القاهرة حملات موسعة لرفع مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات، بتكليفات من محافظ القاهرة، لاستعادة المظهر الحضاري الخاص للأحياء.



وأجرى حي البساتين، حملة نظافة ورفع مخلفات القمامة من شوارع الشطر العاشر، السعادة، بيتشو الغربي، المرور، مطلع كارفور، المعراج السفلي.



كما نفذ مسؤولو الحي حملة إشغالات شرق الأوتوستراد وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.



وطهر حي البساتين عدد 15 بالوعة من أصل 157 بالوعة في نطاق الحي، حسب تكليفات محافظ القاهرة الخاصة بمراجعة البالوعات وتطهيرها بشكل دوري.



كان محافظ القاهرة يوجه بأهمية المتابعة للمظهر الحضاري الخاص بالشوارع، ورفع بيان يومي من الأحياء بما تم من أعمال.