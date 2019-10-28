بـ "الهالات السوداء".. ريم مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور

شارك خبير التجميل رشاد، صورة للفنانة ريم مصطفى، عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام.



وظهرت الفنانة ريم مصطفى بلوك جديد وغريب، أثار الجدل بين متابعيها ووضعهم في حيرة مما جعلهم يتسائلون: "انت بتعمل فيهم إيه، انت بتغير جلد وشهم ولا بتعملهم مكياج، كفاية مكياج الهالات السودة أنا بفتكرهم عيانين مش حاطين make up".



يُذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى مسلسل "أمر واقع" الذي تم عرضه رمضان الماضي. والعمل من إخراج محمد أسامة، وتأليف محمد رفعت.

