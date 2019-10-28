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اقتصاد

الاتصالات: الجيل الخامس يتيح مميزات لتطبيقات الصناعة والتجارة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:56 م
الجيل الخامس
الجيل الخامس
شرم الشيخ - طارق عتمان
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قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تكنولوجيا الجيل الخامس لا تقدم مميزات عديدة للمستخدمين بشأن خدمات الصوت، مقارنة بما تقدمه من مميزات هائلة لتطبيقات صناعية وتجارية فى مجال إنترنت الأشياء، والتحكم فى عدد ضخم من الحساسات الخاصة بإنترنت الأشياء وتواصلها مع بعضها بعضًا، كما يقدم مميزات فى علم الأجهزة الاتحادية، لأنه يستطيع التحكم فى عدد كبير من الأجهزة وينقل إليها بيانات بسرعة، وبالتالى يتحكم بها بشكل محكم ويسيطر عليها من خلال جهاز مركزي، وهو ما لم يكن متاحًا فى الأجيال السابقة.

وأضاف الوزير، خلال إحدى جلسات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية، مساء اليوم الإثنين، بمدينة شرم الشيخ، أنه في الأجيال السابقة، لم يكن متاحًا التحكم في أجهزة الروبوت من خلال مركز تحكم بعيد، إذ كان يتطلب ضرورة وجود مركز التحكم بالقرب من الروبوت، ولكن بسبب السرعة الهائلة للجيل الخامس، وقدرته على نقل كم ضخم من البيانات يمكن السيطرة والتحكم في أجهزة الروبوتات من مركز تحكم الذى يمكنه التحكم فى أكثر من جهاز.

وعدد الوزير، من مزايا استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس، سواء في الصناعة ونظم الشحن والزراعة والرعاية الصحية والخدمات التعليمية، ولذا تأتي أهمية مؤتمر الاتصالات الراديوية لوضع تنظيم وحوكمة لاستخدامات الجيل الخامس.

في نفس السياق قال هولين زاو، رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات، إن الجيل الخامس للمحمول ما زال لم يطبق بشكل رسمي في العالم، حيث لم يصدر الاتحاد الدولي للاتصالات المعايير واللوائح اللازمة لتشغيل الخدمة، موضحًا أن بعض الدول قامت بتشغيل الخدمة تجريبيًا، وفي مناطق محدودة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، والعديد من الدول لديها مشاريع اختبارية للجيل الخامس ومن بينها إفريقيا وأيضًا مصر".

وأشار زاو إلى أن مصر تتطلع لأن تحتفل بتقديم خدمات الجيل الخامس، مثل العديد من البلدان، ولكن يجب على جميع الدول الانتظار قليلًا حتى يتم الانتهاء من وضع اللوائح والمعايير الخاصة بالجيل الخامس للمحمول، ومن المرجح أن يتم نشر الخدمة رسميًا بالعالم منتصف العام المقبل.
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