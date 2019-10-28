RevUP Advertisements
"حريات الصحفيين" تفوز بجائزة حمدى قنديل للصحافة لعام 2019
الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:44 م
أعلن النادي الإعلامي عن فوز لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، بجائزة حمدي قنديل للصحافة لعام 2019 لدورها الكبير في دعم المجتمع الصحفي والصحافة المصرية خلال هذا العام.
وسيتم تسليم الجائزة في نهاية فعاليات منتدي إعلام مصر يوم ٤ نوفمبر، على أن يتسلمها عن اللجنة :
- ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمشرف العام على اللجنة
-عمرو بدر رئيس اللجنة
- محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس النقابة وعضو باللجنة
- محمود كامل عضو مجلس النقابة وعضو باللجنة
وتمنح جائزة حمدي قنديل إلى شخصية أو فريق عمل أو مؤسسة صحفية وإعلامية صنعت أثيرا وإنجازها في المجال الإعلامي المصري خلال العام الماضي.
وتعد "جائزة حمدي قنديل" أحدث مبادرات النادي الإعلامى الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري، عبر تكريس القيم الإيجابية التي ميزت مسيرة الإعلامي الراحل الأستاذ حمدي قنديل، وتحفيز الفاعلين في القطاع على تطوير جهودهم وزيادة المبادرات الفردية الداعمة للأداء الإعلامي المؤثر.
وكان النادي الإعلامي دعا الجهات ذات الصلة (النقابات، الجامعات، المؤسسات الإعلامية، منظمات المجتمع المدني) الراغبة في ترشيح شخصيات إعلامية للفوز بها، إلى إبلاغ النادي بأسماء المرشحين، في موعد أقصاه 25 سبتمبر، عبر البريد الإلكتروني [email protected]، في رسالة تحت عنوان "ترشيح جائزة حمدي قنديل".
وسيتم تسليم الجائزة في نهاية فعاليات منتدي إعلام مصر يوم ٤ نوفمبر، على أن يتسلمها عن اللجنة :
- ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمشرف العام على اللجنة
-عمرو بدر رئيس اللجنة
- محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس النقابة وعضو باللجنة
- محمود كامل عضو مجلس النقابة وعضو باللجنة
وتمنح جائزة حمدي قنديل إلى شخصية أو فريق عمل أو مؤسسة صحفية وإعلامية صنعت أثيرا وإنجازها في المجال الإعلامي المصري خلال العام الماضي.
وتعد "جائزة حمدي قنديل" أحدث مبادرات النادي الإعلامى الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري، عبر تكريس القيم الإيجابية التي ميزت مسيرة الإعلامي الراحل الأستاذ حمدي قنديل، وتحفيز الفاعلين في القطاع على تطوير جهودهم وزيادة المبادرات الفردية الداعمة للأداء الإعلامي المؤثر.
وكان النادي الإعلامي دعا الجهات ذات الصلة (النقابات، الجامعات، المؤسسات الإعلامية، منظمات المجتمع المدني) الراغبة في ترشيح شخصيات إعلامية للفوز بها، إلى إبلاغ النادي بأسماء المرشحين، في موعد أقصاه 25 سبتمبر، عبر البريد الإلكتروني [email protected]، في رسالة تحت عنوان "ترشيح جائزة حمدي قنديل".