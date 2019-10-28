الإثنين 28 أكتوبر 2019 الموافق 29 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

مصر

"حريات الصحفيين" تفوز بجائزة حمدى قنديل للصحافة لعام 2019

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:44 م
جريدة الدستور
طباعة
أعلن النادي الإعلامي عن فوز لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، بجائزة حمدي قنديل للصحافة لعام 2019 لدورها الكبير في دعم المجتمع الصحفي والصحافة المصرية خلال هذا العام.

وسيتم تسليم الجائزة في نهاية فعاليات منتدي إعلام مصر يوم ٤ نوفمبر، على أن يتسلمها عن اللجنة :
- ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمشرف العام على اللجنة

-عمرو بدر رئيس اللجنة

- محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس النقابة وعضو باللجنة

- محمود كامل عضو مجلس النقابة وعضو باللجنة

وتمنح جائزة حمدي قنديل إلى شخصية أو فريق عمل أو مؤسسة صحفية وإعلامية صنعت أثيرا وإنجازها في المجال الإعلامي المصري خلال العام الماضي.

وتعد "جائزة حمدي قنديل" أحدث مبادرات النادي الإعلامى الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري، عبر تكريس القيم الإيجابية التي ميزت مسيرة الإعلامي الراحل الأستاذ حمدي قنديل، وتحفيز الفاعلين في القطاع على تطوير جهودهم وزيادة المبادرات الفردية الداعمة للأداء الإعلامي المؤثر.

وكان النادي الإعلامي دعا الجهات ذات الصلة (النقابات، الجامعات، المؤسسات الإعلامية، منظمات المجتمع المدني) الراغبة في ترشيح شخصيات إعلامية للفوز بها، إلى إبلاغ النادي بأسماء المرشحين، في موعد أقصاه 25 سبتمبر، عبر البريد الإلكتروني [email protected]، في رسالة تحت عنوان "ترشيح جائزة حمدي قنديل".
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 24 دقيقة

مصرع رئيس مباحث مديرية أمن الوادى الجديد فى حادث

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تفاصيل وفاة رئيس النيابة الإدارية الأسبق فى حادث بالجيزة

منذ يومين

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

منذ حوالي 4 ساعات

أول تحرك من "الأعلى للإعلام" ضد رئيس الزمالك

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

الأكثر قراءة

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

أول تحرك من "الأعلى للإعلام" ضد رئيس الزمالك

خطاب رسمى من البترول للعاملين بالشركات: بدء تحليل السموم

مصرع رئيس مباحث مديرية أمن الوادى الجديد فى حادث

أيام زمان

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

نجم الساعة

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

الصحة

دراسة: تناول البطاطا يعزز من الأداء الرياضى

دراسة: معظم أدوية ضغط الدم الموصوفة قد لا تكون أفضل خيار

تحالف صحى يدعو إلى جهود عالمية بشأن أمراض الجهاز التنفسى المزمنة

تفعيل الدماغ أثناء النوم لحل المشاكل

الرئيس نيوز

وزير الري السابق: الخطاب المنسوب لي حول "سد النهضة" مزور

"حوض زرع" يسد الطريق في مدينة برايتون الإنجليزية

أول تعليق من كامل الوزير على سقوط راكبين من قطار الإسكندرية

سياسي أمريكي: "بيلوسي" صاغت بذكاء أدق وصف لرئاسة "ترامب"

منوعات

الأمير تشارلز يعتزم زيارة الهند الشهر المقبل

"الدستور" تهنئ الزميل محمد عوض بحفل زفافه

العثور على 40 جمجمة فى المكسيك

رفع مستوى التحذير من بركان فى جزيرة باليابان

كشكول

أول تعليق لـ"التعليم" علي المؤهل المطلوب لتعيين اداريين بالمدارس

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. محافظ مطروح يضع حجر أساس مدرسة ابتدائي

جامعة الإسكندرية تفوز بمسابقة ريادة الأعمال بالاتحاد الأوروبى

"لودر" يتسبب في تعطل الدراسة بمدرسة في القليوبية

إسلام سياسي

تعرف على الـ6 مرشحين لخلافة أبو بكر البغدادي زعيم داعش - ملف

باحث: هناك تشكيك في عملية استهداف زعيم داعش

جلال الدين التونسي.. نائب "البغدادي" الطامع في إرثه

أبوبكر البغدادي.. قصة مطاردة 5 سنوات "تسلسل زمني"


زيت وسكر

مهارات يحتاجها سوق العمل في 2022 (انفوجراف)

أسرار لا يعرفها الكثيرون عن الإنترنت

4 محظورات على صاحب العمل تجنبها لعدم تعطيل الأنشطة النقابية

 غدًا.. “أولادنا في عنينا” توقع الكشف على تلاميذ مدرسة بحلوان

مقالات الرأي
عمرو خالد
الله أكبر من كل شىء.. كبره تكبيرًا
ماجد حبته
البغدادى.. والعثمانلى
يوسف إدوارد
"بابا المصريين" وليس "بابا العرب"
د. منى حلمى
كيف بعد حضارة آلاف السنوات تقيدنا العواصف!
المزيد

الثقافة

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

"الثقافة" تنظم الملتقى الثاني لشباب الحدود بأسوان

"رجال صنعوا التاريخ" محاضرة بثقافة السويس

الجمعة.. ناصر عراق يناقش "دار العشاق" بمعرض الشارقة

صفحتنا ع الفيس بوك