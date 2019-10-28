تفاصيل التقرير الطبي للشاب المتوفى في حادث "قطار الغربية"

حصل "الدستور" على تقرير الوفاة الخاص بالشاب الذي لقي مصرعه أسفل عجلات القطار، بعد إجبار الكمسري شابين على النزول لرفضهما دفع الأجرة، حيث جاء في التقرير أن الحادث نتج عنه فصل الرأس عن الجسم للمدعو محمد عبدالحميد- 23 سنة، ونتج عنه نزيف حاد وهبوط في الدورة الدموية.



تلقى اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارا من العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، ببلاغ ركاب القطار القادم من الإسكندرية إلى مدينة طنطا بقيام كمسري القطار "م. ه" بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهما، وذلك بنطاق دفرة، التابعة لمركز طنطا.



وضبطت مباحث السكة الحديد بطنطا الكمسري، وتم تسليمه لمركز طنطا، وأمام الرائد توفيق شهوان، رئيس مباحث مركز بطنطا، اعترف بأن الشابين من الباعة الجائلين في القطار، ورفضا دفع ثمن التذكرة، فأجبرهما على القفز من القطار؛ مما أدى لمصرع أحدهما، ويدعى "م. ع"- 23 سنة، من شبرا الخيمة، قليوبية.



تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا للتحقيق.