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سياسي

"حسب الله" لنائب السفير البريطاني: مصر حريصة على الديمقراطية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:45 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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استقبل الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، والمتحدث الرسمي لمجلس النواب نائب السفير البريطاني بالقاهرة، نيراف باتل، فى مقر الحزب الرئيسي بوسط القاهرة وذلك بحضور الدكتور مجدي علام، نائب رئيس الحزب، ورامي زهدي، أمين العلاقات الخارجية بالحزب، ومؤمن سيد، أمين الاتصال السياسي بالحزب.

واستعرض الدكتور صلاح حسب الله، خلال اللقاء الدور الذي يقدمه البرلمان المصري على عدة جوانب مختلفة، منها تشريع عدد كبير من القوانين خلال الفترة الأخيرة، والمقرر الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالي والأخير، منها قانون الشيوخ والمحليات وتنظيم الدوائر ومباشرة الحياة السياسية، مؤكدا أن البرلمان بدأ في اتخاذ خطوات جيدة نحو ترسيخ ثقافة الديمقراطية من خلال مراقبة أداء الحكومة باستخدام الأدوات البرلمانية المختلفة كالاستجواب وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، وهو ما ظهر خلال الأزمة الأخيرة والمتعلقة بسقوط الأمطار وعدم استعداد الحكومة لذلك.

وأوضح رئيس حزب الحرية، أن سياسة مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى إلى تطبيق الديمقراطية في إطار احترام الدستور القوانين وعدم إثارة الفوضى والتخريب، مشيرًا إلى أن طبيعة الشعوب هي التي تحكم طبيعة الديمقراطية في البلاد، وهي تختلف من منطقة لأخرى ومن دولة لأخرى، مؤكدًا أن من يريد إعلاء الديمقراطية في مصر عليه تفاهم الوضع في مصر ودعمها بسياساتها لإعلاء الديمقراطية.

وقدم الدكتور صلاح حسب الله، الشكر إلى السفارة البريطانية، حول الجهود المبذولة لعودة الطيران البريطاني مرة أخرى من جديد، قائلا: "إن قرار عودة الطيران البريطانى لشرم الشيخ أسعد المصريين، نظرا لما يترتب عليه من عودة السائح البريطاني ومجال تنشيط السياحة في مصر من جديد".

وخلال النقاش تساءل المسئول الدبلوماسي البريطاني حول أهم ما يميز حزب الحرية المصري في الشارع ورد "حسب الله"، قائلًا: إن أهم ما يميز حزب الحرية المصرى في مصر هو كونه أكثر تأثيرًا وتواصلًا مع الشارع، وخاصة أن لديه أكثر من 300 مقر، وجميعها بها مكاتب لخدمة المواطنين في المحافظات، وتهدف إلى تلقي الشكاوى من المواطنين وتوصيلها للمختصين والعمل على حلها، إضافة إلى أن حزب الحرية المصري يحرص دائمًا على دعم الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه مصر داخليًا وخارجيًا.

وأكد نائب السفير البريطاني على ضرورة أن يكون البرلمان المصري هو المتحدث عن كل ما يجري في مصر حتى لا يكون هناك تداول لمعلومات مغلوطة، مشددًا على ضرورة التواصل والتبادل بين البلدين، بما يهدف لتعميق العلاقات، وأشار الى إن هناك مؤتمرا الشهر المقبل ستحضره وزيرة السياحة المصرية، وهو مناسبة قوية يجب استغلالها للترويج للسياحة المصرية، مؤكدا على توطيد العلاقات يين القاهرة ولندن فى مختلف المجالات، مشيدا بعمل وخطوات حزب الحرية المصرى في مصر، ومؤكدًا على ضرورة أن يكون للأحزاب دور كبير في مخاطبة المجتمعات الغربية.
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