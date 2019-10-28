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اقتصاد

الاتصالات: مصر من الدول المؤسسة لمنظمة ITU منذ عام 1876

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:41 م
جريدة الدستور
شرم الشيخ - طارق عتمان
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قالت وزارة الاتصالات إن انعقاد فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019، الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يعقد لأول مرة خارج المقر الرئيسي للاتحاد الدولي للاتصالات ITU منذ ٢٠ عامًا ويُعد من أهم المحافل الدولية التي ينظمها الاتحاد بمشاركة صناع القرار وخبراء الاتصالات وسائر الأطراف الفاعلة في مجال إدارة الطيف الترددي المعنية بوضع الأطر التنظيمية لصناعة تكنولوجيا الاتصالات في مختلف أنحاء العالم.

وأضافت: تأتي أهمية الموضوعات التي يطرحها مؤتمرنا في دورته الحالية في كونها تشمل العديد من القضايا المهمة المتعلقة بصناعة الاتصالات، وعلى رأسها الموضوعات الخاصة بالاتصالات اللا سلكية، ونظم البث الرقمي وتكنولوجيا اتصالات الأقمار الصناعية؛ كما تشهد فعاليات المؤتمر استعراض ومراجعة اتفاقية الراديو التي تنظم الاستخدام الأمثل للاتصالات حول العالم؛ حيث تقر الدول الأعضاء المشاركة في أعمال المؤتمر تلك الاتفاقية، وذلك إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المطروحة ضمن جدول أعمال المؤتمر والمرتبطة بأنظمة النفاذ اللا سلكية.

وأوضحت أن مصر تعد واحدةً من الدولِ المؤسسةِ والفاعلة في الاتحاد الدولي للاتصالات منذ انضمامها إليه عام 1876 بعد سنوات قليلة من تأسيسه تحت مسمى الاتحاد الدولي للبرق، فقد كنا وما زلنا ندعم رسالة الاتحاد ودوره المحوري في إتاحة وتطوير خدمات الاتصالات دوليا ومحليا.

وأشارت إلى أن مصر سعت إلى استضافة هذا المحفل الدولي المهم واتخاذ كل التدابير والاستعدادات اللازمة لضمان إنجاحه؛ إيمانًا منها بأهمية صناعة تكنولوجيا الاتصالات، والدور الريادي الذي يلعبه قطاع الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات من خلال الاستخدام الأمثل والتوظيف الاقتصادي لهذا المورد القيم النادر والضروري لجميع خدمات الاتصالات الراديوية أي الاتصالات اللا سلكية، ومن هذا المنطلق تحرص مصر على المشاركة الفعالة في أعمال قطاع الراديو بالاتحاد، إذ انتخبت عضوًا في مجلس الاتحاد، وكذلك في لجنة لوائح الراديو وذلك خلال مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018.

وأوضحت أن أجندة المؤتمر تتضمن تحديد الضوابط وتنظيم الأسس لبعض التكنولوجيات المحورية التي سوف تكون لها آثار إيجابية على مجتمع الاتصالات الدولي، ومنها ضوابط الانتقال إلى الجيل الخامس من تكنولوجيات الاتصالات الذي بات ينتشر بسرعة مطردة.

وتابعت: تتجلى أهمية تكنولوجيا الجيل الخامس في كونها موردًا ثريًا لنمو الاقتصاد العالمي ليس فقط لما توفره من سرعات هائلة غير مسبوقة؛ بل الأهم؛ هو خلق بيئات اتصالات ذكية تسهم في إحداث تغييرات جوهرية في كل مناحي الحياة كتواصل الأشخاص واتصال الأشياء وتبادل البيانات وتطوير أنظمة النقل، بالإضافة إلى دعم تطبيقات المدن الذكية وتطبيقات الحوسبة السحابية والواقع الافتراضي وغيرها من الخدمات التقنية التي تواجه بعض التحديات مع شبكات الجيلين الثالث والرابع.

وقالت إن الخبراء المشاركين سيقومون بدراسة احتياجات الطيف الترددي والأحكام التنظيمية لإدخال واستخدام النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في الطيران؛ ودراسة احتياجات الطيف فيما يتعلق بالتتبع والتحكم والقياس عن بُعد، بغية تقييم ملاءَمة التوزيعات الحالية للطيف لخدمة اتصالات الأقمار الصناعية.

وأشارت الوزارة إلى أن الموضوعات التي سوف نتطرق إليها خلال فعاليات هذا المؤتمر في غاية الأهمية، الأمر الذي يتطلب منا جميعًا التكاتف الفعال والتعاون الصادق للوصول إلى التوافق المأمول حول القضايا التي تفرض نفسها على الساحة، فعلى الرغم من اختلاف أولوياتنا، فإننا على يقين تام بأن هذا التجمع المتميز بما يضمه من خبرات عالمية متخصصة قادر على التوصل إلى سياسات وقرارات تلبي التطلعات المنشودة لشعوبنا في تطويع تكنولوجيا الاتصالات لتحقيق التنمية الشاملة لبلداننا.
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