مصدر أمنى: النيابة توجه تهمة "القتل العمد" لـ"الكمسرى"

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الغربية، أن النيابة العامة وجهت إلى الكمسري تهمة القتل العمد، بعد أن أجبر شابين على النزول من القطار وأدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، بالقرب من قرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وقد تم القبض عليه بمحطة مصر بواسطة مباحث السكة الحديد.



تلقى اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارًا من العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، ببلاغ ركاب القطار القادم من الإسكندرية إلى مدينة طنطا بقيام كمسري القطار ويدعى (م. ه)، يتضمن إجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار؛ لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذكرتين معهما، وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا.



وضبطت مباحث السكة الحديد بطنطا الكمسري، وتم تسليمه لمركز طنطا، وأمام الرائد توفيق شهوان، رئيس مباحث مركز بطنطا، اعترف أن الشابين من البضاعة الجائلين في القطار، ورفضا دفع ثمن التذكرة فقرر إلقاؤهما من القطار، مما أدى إلى مصرع أحد الشابين ويدعى (م.ع، 23 سنة)، من شبرا الخيمة- قليوبية.



تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا للتحقيق.