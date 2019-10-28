على عبدالخالق على فراش المرض لـ"الدستور": أنا بخير

يمر المخرج الكبير علي عبدالخالق بأزمة صحية مفاجئة حجز على إثرها في مستشفى القاهرة التخصصى، وذلك إثر تعرضه لنزيف داخلي، وتواصلت "الدستور" مع المخرج علي عبدالخالق، والذي حرص على طمأنة محبيه عليه بنفسه حيث قال: "أنا بخير والحمدلله أرقد في المستشفى لحين التماثل الشفاء، وسأخرج بعد ذلك أشكر كل من سأل عني أو قام بزيارتي".



يشار إلى أن المخرج الكبير علي عبدالخالق من مواليد القاهرة في 9 يونيو 1944، ويعتبر من أهم المخرجين في تاريخ الفن المصري حيث قدم ما يقرب من 45 عملًا بين السينما والدراما، كان آخرها مسلسل "البوابة الثانية" عام 2009 بطولة أحمد ماهر، كما كان آخر أفلامه عام 2006 مع هاني رمزي وهو فيلم "ظاظا".