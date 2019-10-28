أمين الاتحاد الدولى للاتصالات يشيد بدور السيسى فى إنجاح WRC2019

قدم الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، هولين زاو أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لحضوره المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوتية WRC2019 صباح اليوم بمدينة شرم الشيخ مشيرا إلى أن مصر من أقدم الدول التي انضمت إلى الاتحاد الدولي للاتصالات وذلك عام 1876 وكانت شريكًا فعالًا وقويًا في الاتحاد الدولي للاتصالات منذ ذلك الحين.



وأضاف زاو: في عام 2016، قابلت رئيس جمهورية مصر العربية شخصيًا، حيث دعا الاتحاد لعقد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 (WRC-19) هنا في مصر. بعد ذلك، قام الرئيس بتغيير تاريخ انعقاد الحدث الرئيسي السنوي الخاص بـ"قمة الشباب" ليعقد في شهر ديسمبر بدلًا من شهر نوفمبر من هذا العام، لذا نقدم له عميق شكرنا لما بذله من جهود كبيرة ذللت لنا الكثير من الصعوبات لكوننا هنا اليوم نشهد انعقاد المؤتمر.



وأشار الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات لقد جذب انتباهي دعم الرئيس الكبير لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ففي ديسمبر 2017، جئت إلى القاهرة للمشاركة في "أسبوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، ولقد تأثرت بشدة بزيارة السيد الرئيس للشركات الصغيرة والمتوسطة، العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشاركة في ذلك الحدث، وبدلًا من المكوث لساعة واحدة معنا وفقًا لما كان مقررا في جدول أعمال المؤتمر، أمضى سيادته ثلاث ساعات للتحدث مع العديد من شباب رواد الأعمال في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نحن نقدر ونثمن عاليًا دعم سيادته الغالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشركات الصغيرة والمتوسطة.



وأضاف زاو أنه حقًا بفضل قيادة الرئيس السيسي ودعمه هذا القطاع، تطورت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بسرعة هائلة في مصر، إن مشروع "تحول مصر الرقمي" سيرفع من شأن مصر أكثر وأكثر. إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوصفه رئيسًا للاتحاد الإفريقي، لم يدخر أي جهد لتشجيع القارة السمراء، ولا سيما على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز مكانة أفريقيا وتقدمها.



وتابع: نحن ممتنون لجمهورية مصر العربية لاستضافتها أحد المؤتمرات الهامة الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات هنا في مدينة شرم الشيخ الساحرة، "مدينة السلام".



وقال إننا، عندما نتأمل مصر، نتعجب من الهندسة المعمارية المذهلة للأهرامات على سبيل المثال، إننا نعلم جميعًا أن نهر النيل يقع في قلب الحضارة المصرية- هذه المياه التي وصفتها سيادتك، يا سيادة الرئيس، بأنها "مسألة حياة ووجود" لمصر في خطابك الشهر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأوضح أن طيف الترددات الراديوية يشبه كثيرًا، مياه نهر النيل، فهو أيضًا مورد نادر وغالٍ للغاية، أدى الاستخدام المتزايد للتقنيات اللاسلكية إلى وضع هذا المورد تحت ضغط كبير فندر وجوده، يرجع التعقيد المتزايد للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية إلى العدد الهائل من خدمات الاتصالات الراديوية التي تحتاج استخدام الطيف والموارد المدارية للتطبيقات الجديدة ؛ والفترة الزمنية المحدودة التي يتم فيها إجراء دراسات تقاسم الموارد والتوافق في لجان الدراسات بالإضافة إلى الاحتياجات المختلفة لكل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد.



وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات: تتمثل مهمتنا في الأسابيع الأربعة المقبلة في تعظيم استخدام تلك الموارد لصالح الجميع من خلال مراجعة وإعادة النظر في لوائح الراديو والمعاهدة الدولية التي تنظم استخدام طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية.



وأشار لقد أصبح الشمول المالي وفرصة الارتقاء بحياة الملايين من البشر في جميع أنحاء العالم- خاصة في الدول الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول النامية غير الساحلية أمرًا على المحك، في العصر الرقمي، تعد شبكات النطاق العريض أساسية للغاية تمامًا مثل الطرق والسكك الحديدية وشبكات المياه والكهرباء.



وقال إن هذا المؤتمر سيساعد في دفع عجلة التقدم ودعم التطبيقات في المدن الذكية، ومجالات الصحة والزراعة والتعليم والنقل والتمويل والطاقة وجميع المجالات الأخرى المتعلقة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



وتابع: لا يعد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 حدثًا هامًا لخبراء وصناعة الراديو في العالم فقط، ولا يعتبر مؤتمرًا مهمًا فقط لخبراء الاتحاد الدولي للاتصالات بل تتمثل أهميته الكبرى فيما يلعبه من دور هام للبشرية بأكملها على مدى العقد المقبل أو ربما لفترة أطول. إن الاتحاد، بتأثيره على التنمية البشرية الحديثة، سيظل مرتبطًا بمدينة شرم الشيخ المصرية.



وأردف: دعونا نظهر للعالم كله ما يمكننا عمله للمساعدة في الوفاء بالوعود الخاصة بالاقتصاد الرقمي وعدم ترك أي شخص في المجتمع دون الاستفادة منه ودعونا نجتمع سويًا من أجل تحقيق النجاح متمنيا لكم جميعًا مؤتمرًا عالميًا مثمرًا وناجحًا للغاية لعام 2019