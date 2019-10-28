الأرصاد تحدد موعد تجدد الأمطار على المحافظات

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الطقس خلال الأسبوع سيشهد حالة من الاستقرار، موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية انتهت على مصر.



وتابع "شاهين"، لـ"الدستور" أن هناك حالة شبورة كثيفة تسود كل محافظات مصر إلى نهاية الأسبوع، استمرار تحسن الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع وسط ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة نهارا واستمرار الطقس شديد البرودة ليلًا وشبورة مائية كثيفة على الطرق.



يذكر أن محافظات مصر شهدت خلال الأيام الماضية طقسًا غير مستقر، مع تساقط أمطار ببعض المناطق والمحافظات، وحالة من التقلبات الجوية المصحوبة بهبوب رياح وسقوط أمطار رعدية وغزيرة على بعض المناطق، مما حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية فى بياناتها.