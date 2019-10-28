مصرع رئيس مباحث مديرية أمن الوادى الجديد فى حادث

لقي رئيس مباحث مديرية الوادي الجديد، مصرعه، وأصيب سائق سيارته، في حادث انقلاب السيارة التي كان يستقلها بطريق الفرافرة – ديروط في أسيوط.



وانقلبت السيارة داخل منطقة الكيلو 70 بطريق ديروط - أسيوط – الفرافرة، وأسفر الحادث عن وفاة العميد الحسيني عبدالرحيم محمد، 48 سنة، وإصابة مصطفى مجدي محمد، 22 سنة، مجند، سائق سيارة الشرطة.



على الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، لنقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى ديروط، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.‎