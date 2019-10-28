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اقتصاد

790 شركة جديدة بالاتصالات فى النصف الأول

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:09 م
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
طارق عتمان
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كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها خلال النصف الأول للعام الجاري "يناير – يونيو 2019" بلغ نحو 790 شركة، مقارنة بنحو 687 شركة تم تأسيسها خلال نفس الفترة عام 2018.

وأكد التقرير- الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه- أن رؤوس الأموال لهذه الشركات سجل نحو 1.23 مليار جنيه خلال النصف الأول للعام الجاري، مقارنة بنحو 646.43 مليون جنيه عن نفس الفترة عام 2018.

وقال التقرير إنه تم تأسيس عدد 456 شركة خلال الربع الأول من العام الجاري "يناير – مارس" 2019 مقارنة بنحو 357 شركة عن نفس الفترة عام 2018 وبلغت رؤوس الأموال لهذه الشركات 666.47 مليون جنيه بالربع الأول مقارنة بنحو 326.66 مليون جنيه عن نفس الفترة عام 2018.

في حين أنه تم تأسيس عدد 340 شركة خلال الربع الثاني لعام 2019، مقارنة بنحو 330 شركة عن نفس الفترة عام 2018 وبلغت رؤوس الأموال لهذه الشركات نحو 572.30 مليون جنيه خلال الربع الثاني، مقارنة 319.77 مليون جنيه عن نفس الفترة عام 2018.

وأوضح التقرير، أن قيمة مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة المصرية بلغت نحو 507 نقطة خلال الربع الثاني، مقارنة بنحو 577 نقطة عن نفس الفترة لعام 2018، والذي يضم ثلاث شركات هي الشركة المصرية للاتصالات، وجلوبال تيليكوم القابضة، وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة.

وقال التقرير إن إجمالي عدد المشتركين في التليفون المحمول والأرضي في مصر سجل نحو 102.20 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني" ابريل- يونيو" لعام 2019 مقارنة بنحو 103.13 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2018، في حين سجل مشتركو المحمول فقط 94 % من أعداد المشتركين بالتليفونات، حيث سجل نحو 93.99 مليون مشترك بنهاية " أبريل – يونيو 2019 "مقارنة بنحو 95.73 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2018 بتراجع بنحو 1.74 مليون مشترك بنسبة 1.82 % في حين أن الربع الثاني للعام الجاري 2019 حقق نموًا بلغ 570 ألف مشترك جديد مقارنة بالربع الأول لعام 2019.

وأشار إلى أن نسبة انتشار التليفون المحمول بلغت نحو 94.91 % خلال الربع الثاني للعام الجاري مقارنة بنحو 104.63 % عن نفس الفترة عام 2018 بتراجع بلغ نحو 9.72 % سنويًا.

وقال التقرير إن إجمالي المشتركين في التليفون الأرضي خلال الربع الثاني للعام الجاري"أبريل – يونيو" سجل نحو 8.21 مليون مشترك مقارنة بنحو 7.40 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2018 بزيادة سنوية بلغت 810 آلاف مشترك خلال عام بمعدل نمو 10.96 %، بنسبة انتشار التليفون الأرضي نحو 7.61 % خلال الربع الثاني لعام 2019 مقارنة بنحو 7.62 % خلال نفس الفترة عام 2018،في حين ارتفعت السعة الحالية للسنترالات بالتليفون الأرضي إلى نحو 23.97 مليون خط بنهاية الربع الثاني مقارنة بنحو 19.35 مليون خط ارضى عن نفس الفترة عام 2018 بزيادة سنوية 4.63 مليون خط وبمعدل نمو سنوي 23.89 %.

وأشار التقرير إلى أن عدد مشتركي التليفون الأرضي في الحضر سجل نحو 6.46 مليون مشترك بالربع الثاني للعام الجاري مقارنة بنحو 5.85 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2018 في حين بلغ عدد مشتركي الريف بنحو 1.75 مليون مشترك بالربع الثاني مقارنة بنحو 1.55 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2018.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت بلغ نحو 46.23 مليون مستخدم بكثافة انتشار 53.12 % خلال الربع الثاني "ابريل - يونيو 2019" حيث سجل عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق التليفون المحمول سجلت نحو 36.46 مليون مستخدم بنهاية الربع الثاني للعام الجاري مقارنة بنحو 32.81 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2018 بزيادة قدرها نحو 3.65 مليون مستخدم بنسبة 11.13 % في حين سجل عدد مستخدمو الانترنت من خلال USB مودم نحو 2.89 مليون مستخدم بنهاية الربع الثاني مقارنة بنحو 3.48 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2018 بتراجع بلغ نحو 590 ألف مستخدم بنسبة 17.7 %.

وقال التقرير إن عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة ADSL بلغ نحو 6.88 مليون وصلة بنهاية الربع الثاني للعام الجاري مقارنة بنحو 5.82 مليون وصلة عن نفس الفترة عام 2018 بزيادة قدرها نحو 1.06 مليون مشترك بنسبة 18.2 % سنويًا، في حين سجلت السعة الدولية للانترنت نحو 2.37 تريليون نبضة في الثانية بنهاية الربع الثاني لعام 2019 مقارنة بنحو 1.90 تريليون نبضة في الثانية عن نفس الفترة عام 2018 بزيادة بلغت 19.65 مليار نبضة في الثانية بنسبة 24.51 %، كما بلغ نصيب المواطن الواحد من السعة الدولية للإنترنت 23.96 ألف نبضة في الثانية للشخص بنهاية الربع الثاني مقارنة بنحو 20.83 ألف نبضة في الثانية للشخص عن نفس الفترة عام 2018 بمعدل نمو سنوي 15.04 %.

في حين سجل مكاتب البريد الحكومية نحو 3981 منكتب بنهاية الربع الثاني مقارنة بنحو 3958 مكتبًا عن نفس الفترة عام 2018 بنمو بلغ 0.58 %، كما سجل إجمالي عدد خريجي برنامج تنمية القدرات المقدمة من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا نحو 23.68 ألف خريج بنهاية الربع الثاني مقابل 22.37 ألف خريج عن نفس الفترة عام 2018 بزيادة بنسبة 5.86 %.
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