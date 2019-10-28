مصرع سيدة سقطت من سيارة أثناء سيرها بالدقهلية

لقيت سيدة مصرعها بمركز المطرية في الدقهلية، إثر سقوطها من سيارة أثناء سيرها بنطاق المركز.



وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى المطرية العام بوصول سيدة في العقد الثالث من عمرها، جثة هامدة.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد أحمد فتح الله، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، بالفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى "راوية علي عبدالعال" 33 سنة، مقيمة بقرية الحوتة، وأثناء ركوبها إحدى سيارات النقل، سقطت من أعلاها مما أدى إلى وفاتها في الحال.



تحرر عن ذلك المحضر رقم3033 إداري مركز المطرية، وتم التحفظ على السيارة والسائق وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.