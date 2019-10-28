جارتنر: الإنفاق على أمن المعلومات فى إفريقيا ١.٧ مليار دولار

قدرت دراسة جديدة لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر أن إجمالي إنفاق الشركات على أمن تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر سيبلغ 1.7 مليار دولار خلال العام 2020، بزيادة قدرها 10.7% مقارنة مع العام 2019 في قارة إفريقيا.



ويعكس هذا النمو جهود المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسعيها لمجاراة نظرائها من الشركات العالمية في تبني حلول أمن المعلومات وإدارة المخاطر، كما أن مشهد التهديدات الإلكترونية المتطور، واتساع جهود التحول الرقمي بات يحتم على مسئولي الأمن والمخاطر في المنطقة إعادة تقييم أولويات الإنفاق لديهم.



ويسلّط محللو جارتنر الضوء على أبرز الأساليب التي تمكن مسئولي الأمن وإدارة المخاطر من المضي قدمًا في استراتيجياتهم الأمنية، وذلك أمام أكثر من 350 مشاركا في "قمة جارتنر للأمن وإدارة المخاطر" التي تعقد يومي 28 و29 أكتوبر في دبي بالإمارات العربية المتحدة.



ولا تزال الخدمات الأمنية وأمن الشبكات تحتلان المرتبة الأولى بين أولويات الإنفاق على إدارة الأمن والمخاطر لدى مسئولي تكنولوجيا المعلومات لدى الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستمثل كلتا الفئتين 66% من إجمالي الإنفاق على إدارة الأمن والمخاطر خلال العام 2020.



وتشمل خدمات الأمن المدارة الخدمات التي تشترك فيها العمليات الأمنية الإلكترونية كالمراقبة والكشف عن التهديدات والاستجابة لها. وما زلنا نرى نقصًا كبيرًا في المواهب في المنطقة، لا سيما تلك المرتبطة بالمزايا والمهارات التكتيكية، الأمر الذي دفع مسئولي تكنولوجيا المعلومات للجوء إلى مزودي خدمات الأمن المدارة وغيرهم من الاستشاريين لإدارة قدراتهم وآلياتهم التشغيلية.



وعلى الرغم من معدلات الإنفاق الأقل، إلا أن أمن التقنيات السحابية وأمن البيانات ستبقى الفئات الأسرع نموًا ضمن استراتيجيات المؤسسات للإنفاق على الأمن وإدارة المخاطر. كما سيبقى التحول نحو الاستراتيجيات السحابية يمثل أولوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما مع قيام مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين بتأسيس متاجر لهم في المنطقة.



كما إن قانون حماية البيانات الذي تم تطبيقه في البحرين في أبريل 2019 وإمكانية قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بنشر قواعد صارمة لخصوصية البيانات بحلول نهاية العام 2020، قد أجبر مؤسسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على إعادة التفكير في أطر عمل الآليات الأمنية الخاصة بالبيانات لديها للتمكن من مواصلة العمل في المنطقة. نتيجة لذلك، تتوقع جارتنر أن يصل إجمالي الاستثمار في أمن البيانات 72 مليون دولار بحلول العام 2020، بزيادة سنوية قدرها 26%.



وأظهر الإنفاق المتزايد في مجال الأمن وإدارة المخاطر أن هذه المجالات باتت تمثل أولويات لمجالس الإدارة على المستوى المحلي، ويسعى مسئولو تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تحسين اتصالاتها مع مجلس الإدارة الذين يتمتعون برؤية أفضل لمشهد الأمن الإلكتروني والتهديدات ونقاط الضعف في مؤسساتهم أكثر من أي وقت مضى. ويمكن القول ببساطة أن المسئولين التنفيذيين قد بدأوا بإدراك التأثير الحقيقي للأمن الإلكتروني على الأعمال، وباتوا يطالبون مسئولي التكنولوجيا لديهم بمواصلة تسهيل نتائج الأعمال.