الإثنين 28 أكتوبر 2019 الموافق 29 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

اقتصاد

جارتنر: الإنفاق على أمن المعلومات فى إفريقيا ١.٧ مليار دولار

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:03 م
جارتنر
جارتنر
طارق عتمان
طباعة
قدرت دراسة جديدة لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر أن إجمالي إنفاق الشركات على أمن تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر سيبلغ 1.7 مليار دولار خلال العام 2020، بزيادة قدرها 10.7% مقارنة مع العام 2019 في قارة إفريقيا.

ويعكس هذا النمو جهود المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسعيها لمجاراة نظرائها من الشركات العالمية في تبني حلول أمن المعلومات وإدارة المخاطر، كما أن مشهد التهديدات الإلكترونية المتطور، واتساع جهود التحول الرقمي بات يحتم على مسئولي الأمن والمخاطر في المنطقة إعادة تقييم أولويات الإنفاق لديهم.

ويسلّط محللو جارتنر الضوء على أبرز الأساليب التي تمكن مسئولي الأمن وإدارة المخاطر من المضي قدمًا في استراتيجياتهم الأمنية، وذلك أمام أكثر من 350 مشاركا في "قمة جارتنر للأمن وإدارة المخاطر" التي تعقد يومي 28 و29 أكتوبر في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ولا تزال الخدمات الأمنية وأمن الشبكات تحتلان المرتبة الأولى بين أولويات الإنفاق على إدارة الأمن والمخاطر لدى مسئولي تكنولوجيا المعلومات لدى الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستمثل كلتا الفئتين 66% من إجمالي الإنفاق على إدارة الأمن والمخاطر خلال العام 2020.

وتشمل خدمات الأمن المدارة الخدمات التي تشترك فيها العمليات الأمنية الإلكترونية كالمراقبة والكشف عن التهديدات والاستجابة لها. وما زلنا نرى نقصًا كبيرًا في المواهب في المنطقة، لا سيما تلك المرتبطة بالمزايا والمهارات التكتيكية، الأمر الذي دفع مسئولي تكنولوجيا المعلومات للجوء إلى مزودي خدمات الأمن المدارة وغيرهم من الاستشاريين لإدارة قدراتهم وآلياتهم التشغيلية.

وعلى الرغم من معدلات الإنفاق الأقل، إلا أن أمن التقنيات السحابية وأمن البيانات ستبقى الفئات الأسرع نموًا ضمن استراتيجيات المؤسسات للإنفاق على الأمن وإدارة المخاطر. كما سيبقى التحول نحو الاستراتيجيات السحابية يمثل أولوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما مع قيام مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين بتأسيس متاجر لهم في المنطقة.

كما إن قانون حماية البيانات الذي تم تطبيقه في البحرين في أبريل 2019 وإمكانية قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بنشر قواعد صارمة لخصوصية البيانات بحلول نهاية العام 2020، قد أجبر مؤسسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على إعادة التفكير في أطر عمل الآليات الأمنية الخاصة بالبيانات لديها للتمكن من مواصلة العمل في المنطقة. نتيجة لذلك، تتوقع جارتنر أن يصل إجمالي الاستثمار في أمن البيانات 72 مليون دولار بحلول العام 2020، بزيادة سنوية قدرها 26%.

وأظهر الإنفاق المتزايد في مجال الأمن وإدارة المخاطر أن هذه المجالات باتت تمثل أولويات لمجالس الإدارة على المستوى المحلي، ويسعى مسئولو تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تحسين اتصالاتها مع مجلس الإدارة الذين يتمتعون برؤية أفضل لمشهد الأمن الإلكتروني والتهديدات ونقاط الضعف في مؤسساتهم أكثر من أي وقت مضى. ويمكن القول ببساطة أن المسئولين التنفيذيين قد بدأوا بإدراك التأثير الحقيقي للأمن الإلكتروني على الأعمال، وباتوا يطالبون مسئولي التكنولوجيا لديهم بمواصلة تسهيل نتائج الأعمال.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كاسبرسكي لاب: مليون دولار تكلفة اختراق البيانات في الشرق الأوسط

"جارتنر": 65% من المؤسسات لديها خبير متخصص بالأمن الإلكتروني

طلعت: تحسن مؤشرات استعداد مصر لمواجهة التهديدات الإلكترونية

"جارتنر": 1.9 مليار دولار فاتورة أمن المعلومات في 2019

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تفاصيل وفاة رئيس النيابة الإدارية الأسبق فى حادث بالجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

أردوغان يواصل إرهابه.. تركيا تعدم 3 أشخاص ميدانيًا في الحسكة

منذ حوالي 6 ساعات

ألوان مسرطنة.. حكايات ضحايا الأطعمة والحلوى ذات الصبغات الضارة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تحرك من "الأعلى للإعلام" ضد رئيس الزمالك

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

الأكثر قراءة

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

أول تحرك من "الأعلى للإعلام" ضد رئيس الزمالك

خطاب رسمى من البترول للعاملين بالشركات: بدء تحليل السموم

القصة الكاملة لإجبار كمسرى شابين على القفز من قطار.. والسكة الحديد توقف رئيسه

أيام زمان

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

نجم الساعة

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

الصحة

دراسة: تناول البطاطا يعزز من الأداء الرياضى

دراسة: معظم أدوية ضغط الدم الموصوفة قد لا تكون أفضل خيار

تحالف صحى يدعو إلى جهود عالمية بشأن أمراض الجهاز التنفسى المزمنة

تفعيل الدماغ أثناء النوم لحل المشاكل

الرئيس نيوز

وزير الري السابق: الخطاب المنسوب لي حول "سد النهضة" مزور

"حوض زرع" يسد الطريق في مدينة برايتون الإنجليزية

أول تعليق من كامل الوزير على سقوط راكبين من قطار الإسكندرية

سياسي أمريكي: "بيلوسي" صاغت بذكاء أدق وصف لرئاسة "ترامب"

منوعات

الأمير تشارلز يعتزم زيارة الهند الشهر المقبل

"الدستور" تهنئ الزميل محمد عوض بحفل زفافه

العثور على 40 جمجمة فى المكسيك

رفع مستوى التحذير من بركان فى جزيرة باليابان

كشكول

أول تعليق لـ"التعليم" علي المؤهل المطلوب لتعيين اداريين بالمدارس

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. محافظ مطروح يضع حجر أساس مدرسة ابتدائي

جامعة الإسكندرية تفوز بمسابقة ريادة الأعمال بالاتحاد الأوروبى

"لودر" يتسبب في تعطل الدراسة بمدرسة في القليوبية

إسلام سياسي

تعرف على الـ6 مرشحين لخلافة أبو بكر البغدادي زعيم داعش - ملف

باحث: هناك تشكيك في عملية استهداف زعيم داعش

جلال الدين التونسي.. نائب "البغدادي" الطامع في إرثه

أبوبكر البغدادي.. قصة مطاردة 5 سنوات "تسلسل زمني"


زيت وسكر

مهارات يحتاجها سوق العمل في 2022 (انفوجراف)

أسرار لا يعرفها الكثيرون عن الإنترنت

4 محظورات على صاحب العمل تجنبها لعدم تعطيل الأنشطة النقابية

 غدًا.. “أولادنا في عنينا” توقع الكشف على تلاميذ مدرسة بحلوان

مقالات الرأي
عمرو خالد
الله أكبر من كل شىء.. كبره تكبيرًا
ماجد حبته
البغدادى.. والعثمانلى
يوسف إدوارد
"بابا المصريين" وليس "بابا العرب"
د. منى حلمى
كيف بعد حضارة آلاف السنوات تقيدنا العواصف!
المزيد

الثقافة

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

"الثقافة" تنظم الملتقى الثاني لشباب الحدود بأسوان

"رجال صنعوا التاريخ" محاضرة بثقافة السويس

الجمعة.. ناصر عراق يناقش "دار العشاق" بمعرض الشارقة

صفحتنا ع الفيس بوك