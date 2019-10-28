المبعوث الأممى لسوريا: اجتماعات إصلاح الدستور تبدأ نوفمبر

كشف مبعوث الأمم المتحدة لدى سوريا جير بيدرسون، عن اتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة بشأن الإصلاحات الدستورية، لافتًا إلى أن اللجنة الدستورية تعد بادرة الأمل لإنهاء الأزمة في سوريا.



وقال بيدرسون، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن أعضاء اللجنة الدستورية الـ150، سيبدأون اجتماعهم في الأول من نوفمبر، مؤكدًا أن دستور 2012 إضافة إلى دساتير أخرى ستكون مرجعًا للجنة صياغة الدستور.



وأوضح المبعوث الأممي لدى سوريا، أن الأطراف السورية اتفقت على تفهم واحترام وجهات نظر كل منهم، بما يهدف إلى إحراز تقدم بشأن الوضع في البلاد.



وأشار بيدرسون، إلى أن المعارضة والنظام في سوريا متفقان على إصلاحات دستورية وتنفيذ قرار مجلس الأمن.