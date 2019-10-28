الإثنين 28 أكتوبر 2019 الموافق 29 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

عالم

المبعوث الأممى لسوريا: اجتماعات إصلاح الدستور تبدأ نوفمبر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:01 م
جير بيدرسون
جير بيدرسون
نيفين أشرف
طباعة
كشف مبعوث الأمم المتحدة لدى سوريا جير بيدرسون، عن اتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة بشأن الإصلاحات الدستورية، لافتًا إلى أن اللجنة الدستورية تعد بادرة الأمل لإنهاء الأزمة في سوريا.

وقال بيدرسون، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن أعضاء اللجنة الدستورية الـ150، سيبدأون اجتماعهم في الأول من نوفمبر، مؤكدًا أن دستور 2012 إضافة إلى دساتير أخرى ستكون مرجعًا للجنة صياغة الدستور.

وأوضح المبعوث الأممي لدى سوريا، أن الأطراف السورية اتفقت على تفهم واحترام وجهات نظر كل منهم، بما يهدف إلى إحراز تقدم بشأن الوضع في البلاد.

وأشار بيدرسون، إلى أن المعارضة والنظام في سوريا متفقان على إصلاحات دستورية وتنفيذ قرار مجلس الأمن.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

ألوان مسرطنة.. حكايات ضحايا الأطعمة والحلوى ذات الصبغات الضارة

منذ ساعة و 24 دقيقة

مصرع رئيس مباحث مديرية أمن الوادى الجديد فى حادث

منذ حوالي 4 ساعات

أردوغان يواصل إرهابه.. تركيا تعدم 3 أشخاص ميدانيًا في الحسكة

منذ حوالي 6 ساعات

ممدوح عباس يقيم دعوى قضائية ضد رئيس الزمالك

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

الأكثر قراءة

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

أول تحرك من "الأعلى للإعلام" ضد رئيس الزمالك

خطاب رسمى من البترول للعاملين بالشركات: بدء تحليل السموم

القصة الكاملة لإجبار كمسرى شابين على القفز من قطار.. والسكة الحديد توقف رئيسه

أيام زمان

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

نجم الساعة

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

الصحة

دراسة: تناول البطاطا يعزز من الأداء الرياضى

دراسة: معظم أدوية ضغط الدم الموصوفة قد لا تكون أفضل خيار

تحالف صحى يدعو إلى جهود عالمية بشأن أمراض الجهاز التنفسى المزمنة

تفعيل الدماغ أثناء النوم لحل المشاكل

الرئيس نيوز

وزير الري السابق: الخطاب المنسوب لي حول "سد النهضة" مزور

"حوض زرع" يسد الطريق في مدينة برايتون الإنجليزية

أول تعليق من كامل الوزير على سقوط راكبين من قطار الإسكندرية

سياسي أمريكي: "بيلوسي" صاغت بذكاء أدق وصف لرئاسة "ترامب"

منوعات

الأمير تشارلز يعتزم زيارة الهند الشهر المقبل

"الدستور" تهنئ الزميل محمد عوض بحفل زفافه

العثور على 40 جمجمة فى المكسيك

رفع مستوى التحذير من بركان فى جزيرة باليابان

كشكول

أول تعليق لـ"التعليم" علي المؤهل المطلوب لتعيين اداريين بالمدارس

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. محافظ مطروح يضع حجر أساس مدرسة ابتدائي

جامعة الإسكندرية تفوز بمسابقة ريادة الأعمال بالاتحاد الأوروبى

"لودر" يتسبب في تعطل الدراسة بمدرسة في القليوبية

إسلام سياسي

تعرف على الـ6 مرشحين لخلافة أبو بكر البغدادي زعيم داعش - ملف

باحث: هناك تشكيك في عملية استهداف زعيم داعش

جلال الدين التونسي.. نائب "البغدادي" الطامع في إرثه

أبوبكر البغدادي.. قصة مطاردة 5 سنوات "تسلسل زمني"


زيت وسكر

مهارات يحتاجها سوق العمل في 2022 (انفوجراف)

أسرار لا يعرفها الكثيرون عن الإنترنت

4 محظورات على صاحب العمل تجنبها لعدم تعطيل الأنشطة النقابية

 غدًا.. “أولادنا في عنينا” توقع الكشف على تلاميذ مدرسة بحلوان

مقالات الرأي
عمرو خالد
الله أكبر من كل شىء.. كبره تكبيرًا
ماجد حبته
البغدادى.. والعثمانلى
يوسف إدوارد
"بابا المصريين" وليس "بابا العرب"
د. منى حلمى
كيف بعد حضارة آلاف السنوات تقيدنا العواصف!
المزيد

الثقافة

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

"الثقافة" تنظم الملتقى الثاني لشباب الحدود بأسوان

"رجال صنعوا التاريخ" محاضرة بثقافة السويس

الجمعة.. ناصر عراق يناقش "دار العشاق" بمعرض الشارقة

صفحتنا ع الفيس بوك