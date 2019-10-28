رد السكة الحديد على إرغام كمسرى شابين على القفز من قطار

أكد مصدر في هيئة السكة الحديد، أنه من المفترض مرور كمسري القطار على الركاب، والتأكد من توافر التذاكر لديهم، وفي حال وجود فرد داخل القطار وليست لديه تذكرة؛ يتم تسليمه في المحطة التالية لدى الشرطة؛ لتحرير محضر والتعامل معه على الفور.



وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك بعض التصرفات الخاطئة التي يقوم بها بعض العمال داخل هيئة السكة الحديد، وعقب تأكد الهيئة من وجود أي خطأ لدى أحد عمالها؛ ستتم محاسبته على الفور، وذلك نظرًا إلى حرص الهيئة على توفير أفضل خدمة لجمهور الركاب.



وكان قد شهد قطار vip المكيف رقم 934 خط "الإسكندرية ــ الأقصر"، أمس الأحد، حالة من الفزع بعد سقوط شابين من القطار في منطقة دفرة التابعة لمدينة طنطا، مما أدى إلى وفاة طفل وبتر قدم الآخر.



وظهرت خلال الفيديو صورة أحد الركاب الموجودين فى القطار وهو يحاول تهدئة الكمسري ومنعه من التعرض للطفلين وعدم إرغامهما على النزول من القطار، إلا أن الكمسري لم يتنازل عن رغبته في دفع ثمن التذكرة أو النزول من القطار، ووسط كل ذلك كان الطفلان في حالة بكاء مرددين "والله يا عمو ما معانا فلوس ندفع".