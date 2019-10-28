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مصر

وزير الدفاع يشهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:50 م
الفريق أول محمد
الفريق أول محمد زكي
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شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لأحد تشكيلات المشاة الميكانيكية بالمنطقة المركزية العسكرية، بعد تطويرها، وفقًا لأحدث النظم القتالية.

بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل، وما شهده من تطوير في الأسلحة والمعدات لدعم قدراته على تنفيذ المهام القتالية كافة تحت مختلف الظروف.

وألقى قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد فيها دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكل الأعمال والأنشطة التى تنفذها المنطقة المركزية العسكرية، مؤكدًا أن رجال المنطقة سيظلون دائمًا في أعلى درجات اليقظة والجاهزية، مستعدين للزود بالروح والدم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

ومر القائد العام على القوات المصطفة للاطمئنان على جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كل المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، كما تفقد عددًا من الأسلحة المطورة التي زود بها التشكيل في إطار استراتيجية التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة في كافة الأفرع والتخصصات.

ونقل القائد العام لرجال المنطقة المركزية تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لما يبذلونه من جهد وعرق من أجل رفعة الوطن وحماية ترابه المقدس.

كما ناقش القائد العام، عددًا من الضباط وضباط الصف والجنود في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التي يمكن حدوثها، مشيدًا بما لمسه من الاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال المنطقة المركزية والاحتياطى المستدعى، معربًا عن اعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصة للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

وأكد الفريق أول محمد زكي، أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية الماضية قفزات غير مسبوقة نحو تطوير نظم التدريب والتسليح بكل التشكيلات والأفرع الرئيسية لدعم قدرتها القتالية، وفقًا لخطط علمية دقيقية لمجابهة كل التحديات والتهديدات التى قد تواجه أمن مصر القومى.

وطالب القائد العام رجال القوات المسلحة بأن يكونوا قدوة في الانضباط والتفاني في أداء مهامهم، وما يتطلبه من يقظة كاملة واستعداد تام، كما طالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات، لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالى من أجل حماية حدود مصر على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وشهد إجراءات التفتيش الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، ومر الفريق محمد فريد على الإجراءات التحضيرية المسبقة للتفتيش للوقوف على مدى الاستعداد القتالي للقوات والروح المعنوية لرجال المنطقة المركزية، بما يؤهلهم لتنفيذ كل المهام التي توكل إليهم.
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