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اقتصاد

ندوة تعريفية حول "كيفية إعداد إقرار ضريبة الدخل إلكترونيًا"

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:48 م
الدخل إلكترونيًا
الدخل إلكترونيًا
هويدا سعيد
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عقدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية اليوم برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وبحضور السادة أسامة توكل مستشار السيد وزير المالية ندوة تعريفية حول "كيفية إعداد إقرار ضريبة الدخل إلكترونيًا".

وقد بدأ البهي بتقديم جزيل الشكر لجميع الحاضرين مشيدًا بالعلاقات الوثيقة والتعاون المستمر بين الاتحاد والسادة المسئولين بالحكومة، مؤكدًا أن ثمار هذا التواصل دائمًا ما تصب في صالح قطاع الصناعة الحيوي والمصنعين، مشيرًا ومشيدًا بصفة خاصة لمساندة السيد وزير المالية لدعمه المستمر لقطاع الصناعة المصري الأمر الذي من شأنه المساهمة في النهوض بالاقتصاد القومي وصولًا إلى حياة المواطن المصري.

أوضح أن اتحاد الصناعات المصرية من خلال اللجنة دائم الحرص على مراعاة مصالح أعضاء الغرف الصناعية فأتت هذه الندوة في إطار الجهود المبذولة لتطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي، وتخفيف العبء على الممولين من خلال تيسير عملية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، وبمناسبة صدور قرار وزير المالية بشأن بدء تقديم الإقرارات الضريبية على شركات الأشخاص الاعتبارية بصورة إلكترونية وإلزامية اعتبارًا من شهر يناير القادم عن الفترة الضريبية 2019.

وفي كلمته أشار توكل إلى نهج القيادة السياسية الحالي هو التحول الرقمي في جميع مجالات الدولة بما في ذلك خدمات وزارة المالية بصفة عامة ومصلحة الضرائب بصفة خاصة والتي تقوم حاليًا بالعديد من مشروعات التطوير سواء على مستوى التشريعات أو البنية التحتية أو الأفراد.

وأضاف توكل أن مصلحة الضرائب تقوم حاليًا بمشروع ضخم لميكنة جميع إقرارات العمل بالمصلحة ونوه إلى أن ندوة اليوم تم تنظيمها خصيصًا لإطلاع الحاضرين على التطوير في مجال البنية التحتية ومن ضمنها تقديم الإقرارات إلكترونيًا والتي بدأ تطبيقها بنجاح فيما يخص تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وجاري التطبيق التجريبي فيما يخص ضرائب الدخل.

وقد حضر الندوة لفيف من كبار قيادات مصلحة الضرائب المصرية ومسئولي وحدة نظم المعلومات لشرح الموضوع والرد على الاستفسارات في هذا الخصوص، بالإضافة إلى عدد من مديري وأعضاء الغرف الصناعية من شركات ومؤسسات.
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