فرنسا تعرب عن تفاؤلها بشأن أزمة اليمن

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إنه يرى للمرة الأولى منذ وقت طويل مؤشرات إيجابية بشأن حل الأزمة في اليمن.



تأتي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، بالتزامن مع قرب إعلان اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية المملكة العربية السعودية، إذ قال وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، في حوار سابق مع صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، إن الاتفاق بين أطراف اليمن بات وشيكًا.



وقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن مشروع اتفاق الرياض يضاف إلى رعاية المملكة العربية السعودية لرأب الصدع وتوحيد الصف لمواجهة خطر الحوثي، فيما أعلنت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، إعادة تموضع قوات التحالف في العاصمة المؤقتة عدن، لتكون بقيادة المملكة وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية.