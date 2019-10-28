التخطيط: خفض عدد سكان المناطق غير الآمنة لـ 30% بنهاية 2020

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تستهدف خفض عدد سكان المناطق غير الآمنة بنسبة 30% بنهاية العام المقبل 2020، على أن يتم نقلهم بشكل تام من تلك المناطق بعد إعادة تأهيلها بنسبة 100% بحلول عام 2030، لافتة إلى أن إجمالي عدد سكان المناطق غير الآمنة في مصر يقدر بنحو مليون ساكن.



وأضافت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أنه بالتوازي مع إخلاء المناطق العشوائية وغير الآمنة من السكان تقوم الحكومة بجهود لرفع نسبة السكان المتوفر لديهم نظام صرف صحي من 50% حاليًا إلى 70% خلال العام المقبل 2020، بالإضافة إلى زيادة نسبة السكان المتوفر لديهم نظام مياه شرب آمن لأكثر من 95% في نفس التوقيت.



ولفتت الوزارة، إلى أن أحد أهم التحديات التي تواجهها الدولة يتمثل في الارتفاع المطرد في أعداد السكان وما يترتب عليه من فجوة في الإسكان تقدر بحوالي 2.5 مليون وحدة أي بنسبة 12% وهو ما تعامل معه الدولة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بهدف خفض نسبة تلك الفجوة إلى أقل من 8% خلال عام، وصولًا إلى أقل من 5% بحلول عام 2030.