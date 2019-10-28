حبس مسجل خطر سرق 4 شقق فى الوايلى

أمرت نيابة الوايلي الجزئية، اليوم الاثنين، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة 4 مساكن في الوايلي.



وكانت بداية الواقعة، عندما وردت معلومات لضباط وحدة المباحث الوايلي، مفادها أن "محمد. ح. ع" 43 سنة، مسجل خطر، وسابق اتهامه في 9 قضايا آخرها 73 لسنة 2017، روض الفرج "سرقة مسكن"، وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب.

