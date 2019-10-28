السكة الحديد: الدولة أنفقت 12 مليار جنيه لزيادة معدلات الأمان

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية للسكك حديد مصر، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم أولي السكة الحديد اهتمامًا كبيرًا، وتم ضخ مبالغ واعتمادات مالية كبيرة لتنفيذ العديد من مشروعات البنية أساسية، حيث تم إنفاق 12 مليار جنيه وتحويل نظم الإشارات من النظام اليدوي إلى نظام الأبراج الكهربائية الإلكترونية لزيادة معدلات الأمان.



وأضاف رسلان أنه لم يتم أي تعيينات جديدة بالسكة الجديدة وكشف عن أن هناك خطة للتعاقد على ١٣٠٠ عربة جديدة مع الجانب الروسي، فيها ٨٠٠ عربة درجة ٣ مكيفة لأول مرة وهو ما سيكون نقلة نوعية لتحسين الخدمة، مضيفا أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام بخطوط الصعيد وفي وجه قبلي، تم تجديد ٣٠٠ كيلو سكه أي قضبان، كما سيتم تطوير ٤٠٠ كليو أخرى لزيادة عامل الأمان.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، والتي تناقش متابعة تنفيذ الهيئة القومية لسكك حديد مصر توصيات اللجنة عن الحساب الختامي والموازنة العامة للعام المالي 2017 - 2018.